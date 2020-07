Brad Pitt sigue intentando retomar la relación con su exesposa y sus hijos durante la cuarentena. El actor fue fotografiado en los exteriores de la lujosa mansión de Angelina Jolie en California.

La visita del protagonista de Once upon a time in Hollywood concuerda con los recientes reportes de diversos medios, los cuales indican que la relación entre la expareja ha mejorado notablemente.

A pesar que por mucho tiempo tuvieron problemas para acordar un régimen de visitas para el artista de 56 años, Angelina Jolie parece haber dado su brazo a torcer por el bienestar emocional de sus 6 hijos.

Brad Pitt en California (Foto: Bruce / Javier / BLACKGRID)

Paparazzis del diario Daily Mail captaron a Brad Pitt manejando su costosa motocicleta BMW, en su entrada a la exclusiva agrupación de residencias en el vecindario californiano Los Feliz. Horas después, fue visto saliendo del lugar y dirigiéndose a una carretera cercana.

Brad Pitt en California. (Foto: Theimagedirect.com)

El hecho también fue difundido por los fanáticos de la pareja a través de redes sociales, quienes deslizaron la posibilidad de que las estrellas de cine le den una nueva oportunidad a su relación amorosa.

Relación entre Angelina Jolie y Brad Pitt mejora tras asistir a terapia

Desde que confirmaron su divorcio en el año 2016, los actores iniciaron una batalla legal y emocional por el amor de sus hijos y por la custodia de los mismos. Sin embargo, medios internacionales reportaron que la expareja habría mejorado con creces su relación.

Brad Pitt y Angelina Jolie. (Foto: AFP)

La revista People indicó que Brad Pitt y Angelina Jolie están en mejores términos luego de asistir a varias sesiones de terapia familiar.

“Ellos definitivamente necesitaron ayuda para resolver sus problemas con la custodia (...) Ha tomado mucho tiempo y mucha terapia para llegar hasta este punto”, indicó una fuente al medio.

