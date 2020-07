El percusionista, compositor y productor Tony Succar acaba de hacer realidad un sueño más en su carrera y compartió su alegría por medio de su perfil de Instagram, donde recibió el cariño y admitación de sus seguidores. Se trata de la nueva firma del músico para Warner Chappell Music, editora de Warner Music Group.

“Zoom party. ¡Gracias a la family @warnerchappell_latin @warnerchappellmusic por esta linda bienvenida! Estoy honrado de comenzar esta nueva aventura con ustedes! @danielara. @gustavomenendez un honor, thank you so much, hey@rossipens donde está mi lapicero para la foto oficial de la firma”, escribió Tony Succar en su perfil oficial de Instagram.

El director musical acompañó su post con una captura de pantalla de la reunión virtual que realizó junto al equipo del sello discográfico. Todos se muestran sonrientes y brindando por el nuevo proyecto.

Foto captura: Tony Succar Instagram

La página oficial de Warner Chappell Music también dedicó una publicación para su nuevo miembro. “¡Feliz de dar la bienvenida al increíble @tonysuccar a la familia! Artista, productor, arreglista y Productor del año del Grammy Latino del año pasado. Llegó a traernos mucho sabor, ¡bienvenido!”, fue el mensaje para el músico nacional.

Tony Succar atraviesa un buen momento en su vida, pues hasta ahora su trabajo y dedicación lo convirtieron en el Productor del Año y Mejor Álbum de Salsa en los Latin Grammy 2019 gracias a su disco ‘Más de mí‘.

Por otro lado, en el plano personal, el peruano celebró recientemente el primer aniversario de su matrimonio con Lauren Christine.

