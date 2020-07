Este 9 de julio, el productor y actor Tom Hanks está de cumpleaños y, pese a ser uno de los primeros famosos de Hollywood en haberse contagiado de la COVID-19, se recuperó y hoy es uno de los más exitosos en su rubro.

Sin embargo, no siempre fue así. Tom Hanks tenía solo 5 años cuando sus padres, Janet y Amos Hanks, se separaron. Después de unos años, se quedó bajo el cuidado de su padre, por lo que tuvo que cambiar de colegios hasta que ingresó a la Universidad de California, donde su vida dio un gran giro.

Todo ello fue confesado en una emotiva entrevista para BBC, en el que el actor aseguró que su infancia fue una de las etapas más duras: a los 10 años, Hanks ya había tenido dos madrastras, había vivido en 10 casas distintas en cinco ciudades diferentes.

Hace cuatro años, le preguntaron a Tom Hanks qué discos o CDs le gustaría llevar consigo si se quedara aislado solo en una isla desierta. Su primera elección fue “There’s a Place”de los Beatles, debido a que le recordaba a cuando tenía 7 años y tenía que compartir su habitación con su hermano y su padre.

“Me marcó ese concepto de que hay un lugar que sólo te pertenece a ti, incluso si eres un niño de 7 años y tienes que compartir tu dormitorio. [...] Yo pensaba que cuando estuviera en ese lugar ya no estaría solo, me sentiría aceptado y me sentiría satisfecho”, recuerda.

El actor estadounidense reconoció que esta es una canción que tuvo un impacto mucho más fuerte en él que el que pudo haber tenido en otros niños de 7 años. “Mis padres fueron pioneros de la ley de disolución de matrimonio en el estado de California... Su matrimonio duró 11 años, en ese período se dieron cuenta de que no tenían absolutamente nada en común y se separaron”, señaló.

“Mi madre no podía mantener a cuatro hijos. El más pequeño acababa de nacer. Así que mi padre nos llevó a los otros tres hijos a vivir con él”. Pronto se casó con otra mujer, pero su matrimonio duró solo dos años.

Fue así que él y sus hermanos se quedaron atrapados en “la complejidad” de esas circunstancias. “Nunca fuimos víctimas de ningún abuso físico. Pero estábamos confundidos porque nadie nunca nos explicó nada de lo que estaba pasando”, precisó.

Tom Hanks sostuvo que, entre las “ventajas” de la vida de “niño vagabundo”, “fue la libertad de disponer de mi existencia como quisiera”. “Cuando tienes 8 años y vives en una casa llena de gente aprendes a gobernarte a ti mismo. Empecé a ver ejemplos de la condición humana que tuvieron un gran impacto en mí”, recordó.