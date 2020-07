¿Quién es Naya Rivera, la actriz de Glee que desapareció en un lago de Los Ángeles?

Extraña desaparición. La actriz Naya Rivera, conocida por su papel de Santana Lopez en la serie ‘Glee', salió de paseo junto a su hijo de cuatro años el último miércoles 8 de julio. Ambos fueron a nadar juntos al lago Piru, ubicado al noroeste de Los Angeles, Estados Unidos. La historia, sin embargo, dio un giro cuando las autoridades solo encontraron en el bote al pequeño.

El menor de edad estaba durmiendo en la pequeña embarcación a la deriva. Tenía puesto un chaleco salvavidas y a su lado había otro. Cuando fue despertado, contó que había nadado junto a su madre, pero ella no había vuelto. Así se lo dijo al capitán del sheriff del Condado de Ventura, Eric Buscho.

Horas antes, Naya Rivera había publicado una fotografía en su Instagram en la que aparece con su hijo de cuatro años y en la descripción colocó: “Solo tú y yo”. Los encargados de la investigación, hasta el momento, no tienen rastros de la actriz, pero siguen realizando una dura operación de búsqueda para hallarla.

¿Quién es Naya Rivera?

Naya Rivera es una actriz de 33 años que nació el 12 de enero de 1987 en California, Estados Unidos, aunque confesó que tiene ascendencia puertorriqueña. “Mi mamá es mitad puertorriqueña, mitad negra”, contó a The View en el 2015. También tiene dos hermanos, ambos famosos: Nickayla, quien es modelo; y Mychal, jugador de la NFL.

A los 4 años consiguió un papel en la serie de televisión The Royal Family. Años después, en el 2012, tuvo una participación en un episodio de la serie This Is How I Made It, donde también aparece el cantante Chris Brown.

Durante estos años mantuvo una relación con Big Sean. Estuvieron a punto de casarse, pero se terminaron separando y en abril de 2014 cancelaron el matrimonio. Después, en julio de 2014, formalizó su relación sentimental con el actor Ryan Dorsey, con quien se casó y con quien un año más tarde tuvo su primer hijo. En el 2017 se divorciaron.

El salto a la fama de Naya Rivera llegó cuando le dieron el papel de Santana Lopez en la serie de Fox, Glee. Este papel protagónico le permitió ganar el premio Screen Actors Guild en el 2010. Asimismo, fue un punto de partida para que obtenga varias consagraciones en el premio America Latino Media Arts.

Naya Rivera en Glee

La serie Glee de 6 temporadas tuvo en su reparto a Naya Rivera como Santana Lopez, una animadora que tiene un romance con la porrista Brittany S. Pearce. Además, es antagonista del personaje principal Rachel Berry.

¿Qué películas realizó Naya Rivera?

Naya Rivera actuó en varias películas. Conoce abajo cuáles fueron:

- El maestro del disfraz - 2002

- Glee Encore - 2011

- Glee: The 3D Concert Movie - 2011

- A Monsterous Holiday - 2013

- La elegida del mal - 2014

- Mad Families - 2017

¿Cómo desapareció Naya Rivera?

La actriz Naya Rivera desapareció misteriosamente el último miércoles 8 de julio. Había salido junto a su hijo de 4 años al lago Piru, ubicado al noroeste de Los Angeles, Estados Unidos. Sin embargo, horas después las autoridades encontraron al pequeño durmiendo solo en el bote y tenía puesto un chaleco salvavidas. Cuando le despertaron y le preguntaron qué pasó, el menor de edad dijo que había nadado con su madre, pero que ella no volvió.