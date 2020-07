Magaly Medina, conductora de Magaly TV, la firme, informó que está emitiendo el programa de farándula desde su casa mientras espera resultados de prueba molecular para COVID-19. Tras estar delicada de salud por un resfriado, la conductora de televisión anunció previamente desde Instagram dicha noticia.

“Yo sé que la gran mayoría se ha apenado y preocupado, y sé que también muchos me han deseado lo peor. Ayer si me sentí bastante mal y me regresaron a mi casa”, dijo la figura de ATV en sus historias minutos antes de la emisión del espacio televisivo.

Magaly dice en Instagram que emitirá su programa desde casa. Foto: captura Instagram

“Estaba en mal estado y me hice el lunes una prueba rápida (del coronavirus) como casi todas las semanas me hago y salió negativo. Ahora me hice el hisopado y y esperaré los resultados en los próximos días”, añadió.

“Acá maquillándonos. Esta vez, hoy, esta noche saldré desde mi casa por unas medidas de protección, así que ya les cuento ahora más tardecito”, culminó su declaración.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.