Karina Rivera: “Me lapidaron, de mí se dijeron muchas cosas”

“Nada puede volver a la normalidad”, es lo primero que nos dice Karina Rivera sobre regresar a la televisión poscuarentena. Pero sostiene que el entretenimiento también es importante. “Tratamos de refrescarnos un poco y no ver siempre el lado negativo, por eso creo que se reactivaron los programas. Pero hay que tener en el chip que hay que seguir sumando a lo que dice el Gobierno”. Su regreso es con el programa ‘La ruta del amor’ (desde el lunes, 5:30 p.m. por Latina), el mismo formato que condujo con Nicola Porcella, quien en el espacio dijo una lamentable frase (“aquí nadie se gilea a Karina más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata”). El chico reality se disculpó, y la conductora sostiene que dañó su imagen. “Jamás me había pasado”.

Más allá del entretenimiento, no todos los programas cumplen los protocolos. ¿No debería servir la tele para repetirlos?

Sí, así sea al inicio, al cierre o a la mitad, tenemos que repetirlo y que quede grabado, para que nuestros hijos no sean la generación que vive en el encierro, que no tengan ese título. El programa ha tenido que tener un cambio, obviamente. Tiene que seguir protocolos nuevos e importantes, ha cambiado por una ruta, hay seis etapas y no se van a conocer hasta la última.

¿El programa será inclusivo?

Es lo que hemos querido. Pero, obviamente, empezamos con las parejas que dejamos. Y así irán llegando nuevas historias para todas las edades. En un primer momento hablamos de tener a parejas del mismo sexo. De acuerdo a nuestra ruta, hay show y también cómo puedes llevar tu vida si conoces a alguien, las cosas que deben primar. Enseñar a amar. El tema (LGTBI) está conversado, dijimos: “¿podemos albergarlo?” Todo ha cambiado y tenemos que aprender a respetar.

Esta vez conduces sola...

Es una oportunidad grande. Luego de ‘Todo por amor’ continué en ‘Tengo algo que decirte’, no era lo mío; sin embargo, tuve que reinventarme como muchos.

¿Coincides en que la reacción e indignación del público ante el comentario de Porcella fue algo positivo? Antes se normalizaba el machismo, el acoso, incluso.

Sí, claro que lo comparto, lo apoyo y lo agradezco. Pero me lapidaron también y se dijeron de mí muchísimas cosas sin conocerme, sin saber lo que se vive en un estudio, en un primer programa, ¡la bulla! No lo escuché. Ni mi mamá ni mis hijas (que estaban en el set) escucharon, sino me hubieran hecho el comentario. Pero también es feo señalar o pensar que la otra persona es realmente lo que se dice, cuando me he mostrado tal cual en las pantallas. Duele saber que por una palabra u oración mal dicha, me destruyan 25 años de carrera.

¿Han sido muchos los comentarios así?

Es un grupito de personas. Hay comentarios ofensivos que los borro porque tengo hijas pequeñas, y eso siempre queda. Al menos, los que directamente me están atacando sí los borro porque me ponen: “ah, con qué gerente habrá estado”, eso me siguen poniendo.

¿Cuál sería tu reacción ante una ofensa de ese tipo?

Por educación y por el público, obviamente primero habría dicho: “¿¿¿Perdón??? Te puedes rectificar por lo que acabas de decir… Has dicho esto, ¿eso es lo que piensas de mí, Nicola?” No en tono ¡hey! (alza la voz), pero le hubiera pedido rectificarlo en el momento, ¿no? Si lo hubiera escuchado, ¡claro!

Hubiera sido un precedente.

Claro, porque no creo que él quiera arruinarse la vida en un primer programa, y se le estaba dando la oportunidad. Quizá hacía eso en otro programa, no sé, ¿no? Quizás era normal hacer ese tipo de bromas. Pero en la vida real no es normal hacer ese tipo de bromas, no está bien. Soltó una pachotada, me imagino como las que soltaba en ‘Esto es guerra’, pero ya está, para mí es pasado. Espero que nadie, nunca más, cometa ese tipo de equivocaciones porque para eso se piensa, se reflexiona antes de decir algo, para no herir, para no dañar y para no insultar.

