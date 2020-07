Vivió un amor de cuarentena. Karina Rivera se confesó acerca de su situación sentimental y sorprendió al anunciar que ahora disfruta de la compañía de un nuevo galán en su vida, dejando atrás a su exesposo y padre de sus hijas Orlando Fundichely.

La presentadora se encuentra viviendo una nueva etapa en su vida, pues en el plano profesional dejó la conducción del programa ‘Tengo algo que decirte’ para salir al frente de un nuevo proyecto de Latina televisión.

“Estoy contenta en estos momentos, puedo decir que sí he encontrado el amor y no es alguien del medio. En el amor uno no dice de quién enamorarse. Estoy muy contenta y tranquila. He vivido el amor en tiempos de cuarentena”, reveló Karina Rivera durante una entrevista con El Popular.

Karina Rivera sigue en Latina y tendrá nuevo programa. Foto: captura Instagram

“Nosotros salimos oficialmente desde enero y nos conocemos de hace mucho tiempo”, agregó. La exanimadora de programas infantiles explicó que aún no convive con su nueva pareja, pero ya hubo un acercamiento con su familia. “Yo vivo con mis hijas, él en su casa. Ellas ya conocen a mi pareja porque hemos pasado fines de semana juntos”, comentó.

Karina Rivera se mostró más que feliz con su reciente relación sentimental y contó que conoció a su novio “hace mucho tiempo”, pero salen oficialmente desde enero de este año.

Por otro lado, la famosa expresó su emoción por el estreno del espacio Rutas del amor, que saldrá al aire el próximo lunes 13 de julio a través de las pantallas de Latina. “Estoy feliz porque me agarra el programa con el corazón muy contento y esa es la parte bonita”, acotó.