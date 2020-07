Gisela Valcárcel se conmueve con niño y le lleva zapatos ortopédicos en visita a SJL [VIDEO]

La conductora de televisión Gisela Valcárcel reapareció el último jueves en América Hoy para llevar ayuda a un centro poblado de San Juan de Lurigancho. Junto al equipo del programa, acudió al asentamiento humano El Paraíso.

La madre de Ethel Pozo se solidarizó en esta crisis económica debido a la pandemia del coronavirus, e hizo un valioso aporte a los vecinos del lugar. En su recorrido, llegó al hogar de unas mujeres que confeccionaban ropa para venderla y generar ingresos.

La ‘Señito’ acudió al centro poblado de “El Paraíso” para llevarles víveres a los afectados por la pandemia. Foto: difusión

Luego, visitó la vivienda de Angelito, un niño con dificultades motoras. La popular ‘Señito’ se conmovió con el pequeño y le regaló unos zapatos ortopédicos para que le sea útil en su proceso de rehabilitación.

“Me quedé muy ligada a tu historia de lucha, de valor, me encantan las historias de la gente que no se queda en el estado de víctima, sino que sale adelante, como ustedes, de verdad, gracias por permitirme llegar. Angelito, te conocí a través de la televisión, con Renzo (Schuller), y esto es para ti porque me dijo tu mami que necesitabas unos zapatitos ortopédicos y, también, me comprometo a traer el andador”, le dijo Gisela Valcárcel.

Finalmente llegó a la ‘olla común’ con víveres y productos alimenticios. Allí se animó a preparar la comida en compañía de unas voluntarias.

Las cámaras de América Hoy mostraban esta noble acción de la presentadora de televisión. “Muy pronto, con toda la gente de El Paraíso, estaremos en ‘Mi olla cocina mejor que la tuya’”, bromeó.

Gisela Valcárcel prepara comida para pobladores de SJL. Foto: difusión

“El primer día que salí fue, para mí, impactante, no poder saludar como me había acostumbrado, creo que para muchos ha sido así, y ahora mismo, yo, que soy tan expresiva con las manos, así como todos los peruanos, quiero agarrar, pero no se puede; de cualquier modo, igual, se siente la cosa linda cuando uno se acerca a una persona, en la mirada”, dijo Gisela Valcárcel a Renzo Schuller en otro momento del enlace

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.