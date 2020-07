Fátima Segovia rompió su silencio tras el informe de Magaly TV, la firme donde se dio a conocer que el padre de la actriz cómica dijo en un parte policial que su hija fue agredida físicamente por su pareja Omar Bolaños.

A través de un extenso video en Instagram, la integrante de El Wasap de JB negó tajantemente que el padre de sus hijos la haya golpeado.

Fátima Segovia niega agresión por parte de su pareja y tilda de mentirosa a Magaly Medina en Instagram

“Lo que vengo decirles o aclararles es netamente sobre la nota que ha salido de esta señora Magaly Medina. No fue agresión y pasó hace un año. Hasta el día de hoy sigo con mi pareja. Es una gran mentira (la agresión). Ella (Magaly) siempre piensa con la mentira”, dijo al empezar su video la popular ‘Chuecona’, quien en el clip apareció junto a su pareja.

Fátima Segovia contó que tanto ella como el papá de sus pequeños están siendo atacados en redes.

“Me siento consternada por el daño que están ocasionando. A mi pareja le están bombardeando con comentarios. A mí me señalan como la típica mujer dejada y no lo soy”, aclaró la actriz de El Wasap de JB.

Asimismo, la también bailarina explicó que aquel día de la supuesta agresión, ella “exageró” las cosas para darle una lección a Omar Bolaños

“No ha sido para que vaya a pasar al juzgado o para una denuncia formal porque no era el caso. No me arrepiento las medidas que tomé, pero si lamento haberme dejado llevar por la ira, exageré un poco las cosas. Como los policías vieron toda la situación, sabían que no daba a más”, relató.

