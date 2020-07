El último miércoles, Magaly Medina realizó un informe donde presentaba una denuncia de la actriz Fátima Segovia en contra de su pareja, en el que lo acusaba de agresión física. Este hecho habría pasado en abril del 2019, por lo que la popular ‘Chuecona’ aclaró lo ocurrido.

A través de sus redes sociales, la integrante de El wasap de JB habló de lo afirmado por la conductora de televisión, defendiendo a su pareja y minimizando el asunto.

Fátima Segovia acusó por agresión física a su pareja Omar Bolaños. Foto: Captura ATV.

“Eso quedó en nada, fue una pelea que yo tuve con Omar en todo el día y lamentablemente estalló todo en que yo fui a hacer la supuesta denuncia o bueno, eso intenté (denunciar)”, se contradijo en un video compartido en Instagram.

En el clip, arremetió contra Magaly Medina por los calificativos que la figura de ATV le dijo en señal abierta. “Esta señora es bien mala al expresarse, cómo se dirige hacia mí, es venenosa al decir, por ejemplo, bailarina, estriptis, o sea, yo nunca en mi vida he hecho estriptis ni trabajo en night clubs”, expresó.

Fátima Segovia niega agresión por parte de su pareja y tilda de mentirosa a Magaly Medina en Instagram

“No soy bailarina, soy actriz y modelo, y a lo que yo me dedicaba en las discotecas era a desfilar en bikini, punto. Cómo se dirige a mí, es una maldita esa señora, en verdad no tiene nombre”, añadió.

En otro momento, cuestionó la credibilidad del espacio televisivo de ATV, porque habrían dado información errónea. “Si no saben, no hablen. Si no saben cómo son las cosas, y ahora ya lo saben, espero que recapaciten y dejen de hacer daño. Ustedes, aunque no lo crean, cometen el error de creer a esos programas toda la maldad que quieren tergiversar las cosas, lo creen y eso está mal”, sentenció.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.