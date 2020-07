El wasap de JB alista parodia de la noche de bodas de Kenji Fujimori

Tras el éxito que logró la parodia sobre el matrimonio de Kenji Fujimori en El wasap de JB, este sábado 11 de julio, el programa tiene preparado para todo su público la continuación de dicha secuencia.

A través de sus redes sociales, Jorge Benavides anunció que este fin de semana el programa hará reír a todos los televidentes con la noche de bodas del hermano de Keiko Fujimori.

Publicación de Jorge Benavides Foto: captura de Instagram

“¿Qué creen que pase en la noche de bodas de Kenyi? #TampocoTampoco. Descúbrelo este sábado a las 8 p. m. Por @latina.pe”, se lee en la descripción de la publicación del humorista en su cuenta de Instagram.

Como era de esperarse, todos sus seguidores se mostraron expectantes ante dicho sketch.

“¡Ni me imagino, ya quiero que sea sábado!”. “El matrimonio fue un mate de risa con puñete”. “No me lo pierdo este sábado tampoco, tampoco”, son algunos de los comentarios que se leen en el post.

El wasap de JB: 'Puñete' arruina el matrimonio de Kenji Fujimori y Erika Muñoz

Por otro lado, Jorge Benavides, en declaraciones a un medio local, aseguró que Kenji Fujimori nunca se ha incomodado por alguna de sus imitaciones.

“Además ha utilizado esta frase famosa de ‘tampoco, tampoco’ para sus campañas y para los productos que promociona en sus redes. Nunca se molestó por mis imitaciones, estoy muy agradecido porque siempre usa alguna frase que identifica a los personajes que parodio”, señaló a Correo.

“No me queda más que felicitarlo por esta nueva etapa de su vida. Le deseo la felicidad más grande del mundo. La verdad me ha dado mucha alegría ver esa foto tan bonita con su esposa, a quien no tengo el gusto de conocerla, pero deseo que todo sea felicidad”, añadió Jorge Benavides por la unión del excongresista con Erika Muñoz.

