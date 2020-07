Desde Alejandro Cárdenas en Rubí, pasando por Juan Domínguez en Yo amo a Juan querendón, hasta Baltazar Ojeda en El señor de los cielos, el consagrado actor mexicano Eduardo Santamarina ha sabido ganarse los corazones de varias generaciones que recuerdan con cariño los personajes que encarnó desde su debut en la pantalla chica hace casi 30 años.

Nacido el 9 de julio de 1961 en la ciudad de Veracruz, México, Eduardo Santamarina cumple 52 años convertido en uno de los galanes de telenovelas más cotizados, hasta tuvo participaciones en producciones cinematográficas. Sin embargo, el éxito que acompañó su carrera actoral fue ajeno a su vida personal, pues atravesó duros episodios de adicción al alcohol, depresión y una vida desordenada que él mismo admite.

Una de las más importantes batallas que libró el actor fue su adicción al alcohol que empezó cuando era un adolescente de 15 años . De acuerdo con sus propias declaraciones, Eduardo Santamarina era un chico tímido y sentía que la bebida lo ayudaba a desenvolverse y socializar con las demás personas.

“Ya no lo disfrutaba. La diferencia entre un bebedor social y un alcohólico doble AA como yo, es que yo no puedo parar. El bebedor dice: ¿sabes qué? Ya me voy a descansar, mañana tengo chamba y se va. Y yo no”, confesó el famoso durante una entrevista con el programa azteca Hoy.

El intérprete reconoció que no podía dejar de beber alcohol durante varios días, hasta que se dio cuenta de que su vida personal se vio seriamente afectada y decidió recurrir a la Asociación de Alcohólicos Anónimos.

Eduardo Santamarina en Rubí (Foto: Televisa)

“Cuando ya la empiezas a padecer, ya tú solo porque es algo muy personal. Tú solo decides, nadie te puede decir quién es, eres o no. Toqué fondo, claro. Fue una necesidad, un vacío y unas depresiones terribles”, contó para el espacio de Televisa.

Otro oscuro pasaje de la vida de Eduardo Santamarina fue la infidelidad, el mexicano aceptó que dañó a muchas personas con las que mantuvo una relación sentimental, incluso durante su matrimonio con la también actriz Itatí Cantoral. “Fui muy ojo alegre, tú lo sabes y lo reconozco claro. Todo llega cuando te tenga que llegar, todo llega a su momento y mira hoy no me arrepiento porque no deja de ser un aprendizaje”, señaló.

Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva celebran 11 años de matrimonio. Foto : Instagram

Además, el ahora esposo de Mayrín Villanueva reveló que su problema con el alcohol lo llevó a tomar pésimas decisiones, como tener intimidad con varias personas sin protegerse, algo sobre lo que hizo mea culpa y no se siente nada orgulloso. “Sí, sí, y no acordarte. De eso que te acostabas con una princesita y te levantabas con una rana (...). A veces sí, a veces no, a capella. Le tienta uno ya saben a quién. Pero siempre me he hecho exámenes y he chequeado porque uno si no tiene salud no tiene nada”, resaltó.

Eduardo Santamarina ya cumplió 15 años en la sobriedad y tiene un feliz matrimonio con Mayrín Villanueva, con quien cría una hija pequeña; mientras que con su exesposa tiene dos, José Eduardo y Roberto Miguel.

