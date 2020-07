¿Chichi Peralta o Jandy Feliz?: cuál versión de ‘Procura’ es la mejor

Las canciones de Son Familia, agrupación formada por Chichí Peralta, nunca pasarán de moda. Con hits de la talla de “Procura”, “La Ciguapa” y “Amor Narcótico”, este grupo logró marcar a toda una generación que creció al ritmo de estas pegajosas melodías. Sin embargo, hay algo que muchos amantes de la música desconocen y es que el intérprete de estos versos es Jandy Feliz. Una verdad que, pese al paso de los años, es esquiva a muchos seguidores que aún atribuyen sus éxitos al fundador de la banda que este jueves 8 de julio cumple 54 años.

Así, con motivo de esta fecha especial, recordamos los detalles de la tensa relación entre ambos cantantes que tomaron al mundo por sorpresa con su talento en el escenario.

Chichí Peralta y Jandy Feliz: inicios en Son Familia

“Amor Narcótico”, “La Ciguapa” y “Procura” forman parte del álbum de Chichí Peralta y Son Familia de nombre Pa’ Otro La’o. La producción musical fue lanzada en 1997 y se convirtió en todo un éxito entre los seguidores del artista.

Contrario a la opinión pública, el nombre del dominicano iba en la portada del disco debido a que fue él quien se encargó de la producción y elaboración de los arreglos del álbum. Aunque muchas personas creyeron que fue porque la voz que daba vida a estos éxitos era la suya.

Sin embargo, el vocalista no era otro que Jandy Feliz, un joven de la misma nacionalidad y que formó parte de la banda hasta el año 2001.

Jandy Feliz deja Son Familia

Después de cerca de 5 años de ser compañeros, Jandy Feliz tomó la decisión de dejar atrás a la agrupación de Chichí Peralta para perseguir cu carrera como solista. Pese a todo, el artista se mostró agradecido por la oportunidad.

Aunque esta separación no se dio en los mejores términos, ya que surgieron algunas batallas legales que evitaron que el ahora solista interpretara estos éxitos en el escenario e incluso hablara de su pasado musical.

“Cuando hay una salida de un artista en una agrupación conocida, se generan muchas noticias, no todas son verdad, pero es parte del medio artístico. Yo lo visité hace un par de años, hablé con él, y pensé que todo quedó en un ambiente de colaboración”, afirmó el intérprete de “Amor de Locos”.

Chichí Peralta y Jandy Feliz: batalla legal

Jandy Feliz se animó a hablar de Chichí Peralta en repetidas ocasiones y manifestó que no le guarda rencor. Aunque sí aseguró que ellos “nunca fueron amigos”. La situación llegó al punto en que este prefería no mencionar el nombre de su excompañero en Son Familia por temor a las represalias que esto pudiera tener el ámbito legal.

“Esto tiene una cierta controversia. No sé siquiera si utilizar el nombre de la persona. Hace poco llegó a la oficina que trabaja la promoción en Chile una notificación, diciéndonos que no podíamos usar su nombre. Entonces, para no animar la controversia, voy a tener que referirme a ‘la antigua agrupación en que participaba’”, afirmó a medios locales durante el 2013.

¿Cuál fue el motivo de la enemistad entre Chichí Peralta y Jandy Feliz?

El propio Jandy Feliz, en su momento, consideró la posibilidad de que Chichí Peralta se quedó con “una espinita” cuando el público cayó en cuenta que él no era el cantante de los éxitos que los lanzaron a la fama.

“Hace poco fui a hacer un evento benéfico en Ecuador, y una chica en Twitter puso que iba a un evento con esa persona. Y se levantó una controversia, dijeron que yo usaba su nombre, que lo hacía a propósito. Imagínate. A mí no me interesa vender el nombre de otro que no sea yo”, aclaró a un medio chileno.

Jandy Feliz perdona a Chichí Peralta

Pese a la negativa de Chichí Peralta de formar parte de su primer concierto como solista al que invitó a muchos de sus amigos, Jandy Feliz asegura no guardarle rencor. “Sería bueno reunirnos de nuevo y no porque él sea una persona especial, sino porque la palabra de Dios dice que siempre hay que perdonar”, finalizó el artista.