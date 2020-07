Álvaro Stoll realiza concierto en medio de la cuarentena: “A mí me llamaron para trabajar”

Álvaro Stoll, integrante de la orquesta N’Talla, habría incumplido las medidas de distanciamiento social al cantar en un show dentro de un local musical. En el informe de Mujeres al mando presentado el último jueves, se ve al salsero cantar ante decenas de asistentes.

Sin embargo, en declaraciones al programa, el también ex chico reality justificó su presentación. “Yo no sé absolutamente nada. Yo soy un integrante más”, dijo el intérprete.

El integrante de la orquesta N'Talla incumplió las medidas contra el coronavirus al cantar en un show pese a su prohibición. Foto: Álvaro Stoll Instagram

“Yo tenía una orden, tenía que estar en el lugar antes de las 10 de la noche y salí después de las 4 de la mañana porque es lo que se tiene que hacer”, añadió en la conversación telefónica emitida.

En aquellas imágenes, publicadas por otra persona a través de una transmisión en vivo, se ve a los cantantes y asistentes sin ningún tipo de protección. Incluso, bailan muy pegados pese a que corren el riesgo de contagiarse de la COVID-19.

“A pesar que soy una persona pública el dinero no me cae del cielo. Ni me voy a quedar tirado en mi cama. Yo no he publicado absolutamente nada”, sostuvo Álvaro Stoll.

En tanto, agregó que la fiesta no fue organizada por él y que solo acataba las órdenes. “A mí me llamaron para trabajar y como cualquier persona quiero trabajar. Yo no he salido durante el toque de queda para ningún lado y me he movilizado durante el horario que está permitido (...) A mí no me ves con una botella de cerveza”, sentenció.

