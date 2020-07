A 50 años de “Your song”: la historia detrás de la icónica canción de Elton John

“Your song”, la emblemática canción interpretada por Elton John y compuesta por Bernie Taupin, cumplió 50 años. Esta fue la primera que trabajaron juntos y más de una vez se han pronunciado sobre cómo fue su génesis, lo que los llevó a liderar las listas musicales de Estados Unidos y Reino Unido.

Por si fuera poco, el cantante la desplegó en el escenario más de 2.030 veces, una de las últimas fue nada más y nada menos que en la boda del Príncipe Harry y Meghan Markle en 2018. Conoce en esta nota cuál es la historia detrás.

Origen de “Your song”

Elton John, en una entrevista a la revista Rolling Stone, reveló que la escribió en el apartamento de su madre, en el norte de Londres, por enero de 1970. Taupin fue el encargado de darle las tonalidades y musicalidad, a lo que él, sentado en el piano, pensó: “Esta letra es magnífica, no puedo cag***”.

De esta forma, en 20 minutos ambos tenían la canción en sus manos. En aquel momento ninguno de los dos imaginó en lo que se convertiría la composición para el beneficio de sus carreras musicales.

En 2013, Taupin sostuvo que “Your song” está inspirada en un hombre que no ha experimentado el amor verdadero, por lo que a través de la letra lo idealiza. John, por su parte, asegura que es “una canción perfecta que mejora cada vez que la canto”.

“La letra original fue escrita muy rápidamente en la mesa de la cocina de la casa de la madre de Elton en Northwood Hills, en los suburbios de Londres, si recuerdo, en una hoja de ejercicio particularmente sucia y estaba manchada de té”, declaró Taupin a The Independent en 2018.

Con el pasar de los años, las canciones de Elton John, particularmente tres, “Your song”, “Border song” y “Take me to the pilot”, tomaron indiscutiblemente un lugar pródigo en las listas musicales. Si bien en Reino Unido la escalada fue un poco más lenta, llegó a ocupar la lista de mejores 10.

La canción perduró a través de los años, fue utilizada como tema central de la película Moulin Rouge, la más votada como favorita de Elton John en Reino Unido y la más escuchada.