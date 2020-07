Tom Hanks habló para los medios comunicación y criticó a todas aquellas personas que no usan mascarillas en tiempos de la pandemia del coronavirus: “No los respeto”.

El actor de cine nacido en California, Estados Unidos, expresó su fastidio contra todo aquel que no cumple con las medidas básicas para evitar contagiarse de la COVID-19.

“Usar una mascarilla, lavarte las manos, la distancia social. Si no puedes hacer eso, no te tengo mucho respeto”, manifestó Tom Hanks.

También mencionó que seguir estas órdenes solo implica utilizar el sentido común. “Son tan simples, tan fáciles, si alguien no puede encontrar en sí mismo practicar esas tres cosas muy básicas. Simplemente creo que es una pena.”

Cabe destacar que el actor de 63 años superó el coronavirus luego que, junto con su esposa Rita Wilson, se contagiaran en Australia mientras rodaban una película. Fue el 11 de marzo, la fecha en que reveló la noticia de que ambos padecían esta enfermedad.

“Por lo menos, tres cosas pequeñas (están) en el campo de acción de todos, si eliges hacerlas”, declaró Tom Hanks en una entrevista para Reuters Televisión, haciendo referencia a las tres actividades que cada uno debe realizar para prevenir el contagio.

Tom Hanks revela los padecimientos que sufrió por el coronavirus

En una entrevista para el diario The Guardian, el actor de cine estadounidense reveló los efectos que padecieron él y Rita Wilson a consecuencia del coronavirus.

“Tuvimos reacciones muy diferentes, y eso fue extraño. Mi esposa perdió el sentido del gusto y el olfato, tuvo náuseas intensas, tuvo una fiebre mucho más alta que yo”, dijo Tom Hanks, quien llegó a sentir dolores corporales paralizantes.

Tom Hanks estuvo participando del rodaje de una película en Australia. Foto: Getty Images.

Asimismo, el actor narró que sintió una gran preocupación mientras estaba en el hospital esperando a que lo atendieran. Su duda era saber si era una persona vulnerable.

“Mientras nuestras temperaturas no subieran, y nuestros pulmones no se llenaran con algo que parecía neumonía, (los médicos) no estaban preocupados. No soy alguien que se despierta por la mañana preguntándome si voy a ver el final del día o no. Estoy bastante tranquilo por eso”.

La nueva película de Tom Hanks se estrenará en Apple TV+

Greyhound, la nueva película de Tom Hanks, se estrenará en la plataforma de Apple TV+ este viernes 10 de julio. La medida de lanzar la cinta en la plataforma streaming se debe a que los cines se encuentran cerrados por el coronavirus.

El actor lamentó esta decisión ya que considera que el film debe disfrutarse en una sala grande, pero por la pandemia la gente tendrá que conformarse con verla online desde su casa.