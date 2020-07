Serie de Maradona: Revelan polémicas acusaciones contra su ex suegro

Octubre es el mes que los fans -y críticos- de Diego Armando Maradona, esperan para ver, por Amazon Prime, la serie que contará la polémica vida de uno de los astros del fútbol, quien a sus 59 años, sigue despertando pasión, furia y debate. Mientras tanto, acaba de salir a la luz algunas partes del guión de ‘Maradona: Sueño Bendito', título de la producción que cuenta con el visto y bueno del popular ‘Pelusa'.

Ha sido el programa argentino ‘Informados de todo’ que accedió, en exclusiva, al documento que firmó Maradona con al empresa que ficcionó su vida y que ha generado un revuelo en Claudia Villafañe, su exmujer y madre de sus hijas Dalma y Giannina; y su exmánager y compañero de fiestas durante su juventud, Guillermo Coppola.

El conductor Luis Ventura, leyó los 14 puntos que contiene el documento, donde Diego Armando Maradona, autoriza se traten en la producción que tiene a todo Argentina en vilo. A todas luces, el nombre y la reputación de Claudia Villafañe, es algo que el polémico astro, deja sentado, quiere humillar.

Por ejemplo, el primer punto pide que se muestren “Las infidelidades de Claudia Villafañe y su relación con Jorge Taiana que comenzó mientras nosotros aún estábamos casados”. Además, “la defraudación realizada en Miami, donde Villafañe compró 7 departamentos desde el año 2000 a la fecha, y por lo que actualmente estamos en juicio”.

También, la acusa de haberse apoderado de “todos los objetos que obtuve durante mi exitosa carrera como futbolista, tales como camisetas, botines, banderines, trofeos, réplica de la copa del mundos, etc) que ella tenía bajo su cuidado y que terminó robándomelas. Las 2 veces que estuve gravemente internado, en Punta del Este en el año 2000 y en Buenos Aires en el año 2007, se aprovechó de esa situación para comprar bienes y ponerlos a su nombre”.

Pero, tal vez el punto más polémico es donde menciona al padre de su exesposa con una grave acusación. “La primera vez que consumí cocaína lo hice con el padre de Claudia, ya fallecido, Coco Villafañe, quien me introdujo en el mundo de las drogas”, sostuvo el DT del Club Gimnasia. Como era de esperarse, la respuesta de Claudia, con quien lleva una eterna batalla en los tribunales, no se hizo esperar. Su abogada, Elba Marcovecchio, se comunicó al programa Teleshow y anunció una demanda. “Vamos a tratar de que la serie no se emita. Por lo menos que la justicia pueda poner alguna medida cautelar fuerte”, indicó.