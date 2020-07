En febrero de este año, Karina Rivera y Nicola Porcella protagonizaron un incómodo momento durante el estreno del programa Todo por amor.

Como se recuerda, el chico reality y la exanimadora infantil tuvieron a su cargo la conducción de un espacio dedicado a lo romántico a través de Latina.

PUEDES VER Karina Rivera vuelve a la conducción en Latina con La ruta del amor [VIDEO]

Nicola Porcella: Karina Rivera asegura que el modelo daño su imagen por comentario machista en Todo por amor de Latina

Sin embargo, Nicola Porcella levantó la polémica al lanzar una apreciación machista contra su compañera en vivo.

“Acá nadie se ‘gilea’ a Karina más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata”, dijo el modelo, cuyo comentario generó la indignación de la audiencia y los usuarios en redes sociales.

Nicola Porcella Karina Rivera asegura que el modelo daño su imagen por comentario machista en Todo por amor de Latina

En aquella época, Karina Rivera dio sus descargos y no culpó a Nicola Porcella, pero sí aclaró que le afectó lo que le dijo.

“Me dolió, pero yo sé que él no quiso decir eso. Él ya me explicó en interno, ya hemos conversado y me dio su explicación. Como lo dije, (fue) la adrenalina del primer programa”, dijo la conductora a Mujeres al mando.

Tras varios meses de la polémica desatada, Rivera se volvió a pronunciar sobre aquel bochornoso incidente, el cual aún no puede olvidar.

La actual conductora de La ruta del amor explicó que se enteró de las palabras de su colega al día siguiente. No obstante, la expareja de Orlando Fundichely dejó en claro que lo sucedido la dañó.

Nicola Porcella: Karina Rivera asegura que el modelo daño su imagen por comentario machista en Todo por amor de Latina

“Si bien Nicola puso el parche y trato de corregirlo en el instante, ya se había hecho toda una cosa muy grande. Él desde el primer instante se disculpó conmigo, supo que había dicho algo totalmente terrible, que sí lo fue, que dañó mi imagen en su momento”, confesó Karina Rivera a Encendidos, el programa de Adolfo Bolívar en Radio Capital.

Asimismo, la presentadora señaló que, tras lo sucedido, Nicola, ella y la gerencia de Latina tuvieron una reunión para arreglar las cosas.

“Nadie quiere dañarse la imagen en un primer programa cuando te están dando la oportunidad de tu vida. Entonces eso quedó conversado entre él y yo, entre la gerencia del canal y ahí lo dejo porque eso fue una etapa pasada. Hoy estoy empezando una etapa nueva sola en la conducción”, indicó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.