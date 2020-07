Miley Cyrus y Cody Simpson revolucionan TikTok con sus divertidos pasos de baile [VIDEO]

Miley Cyrus y Cody Simpson empezaron a salir a inicios de octubre de 2019, un mes después de que la cantante anunciara su separación de Liam Hemsworth.

En un principio, muchos seguidores de la artista y medios estadounidenses no apostaron por la nueva relación, ya que Cyrus estaba en proceso de divorcio.

Miley Cyrus y Cody Simpson revolucionan TikTok con sus divertidos y sincronizados pasos de baile. Foto: Instagram.

Sin embargo, el romance entre los cantantes dio frutos, ya que hasta el momento permanecen juntos. Una prueba de ello es el reciente video que Miley Cyrus compartió desde su cuenta de TikTok donde se la vio junto a Cody Simpson.

La pareja arrasó en dicha aplicación con un video bailando la conocida canción “Gonna make you sweat” (Everybody Dance Now). Perfectamente sincronizados y al aire libre, Miley y Cody revivieron el famoso tema de los 90.

La publicación tiene más de un millón de reacciones y cerca de 13.000 comentarios en TikTok.

“Ese cuerpazo. Te amo Miley”, “no puedo creerlo. Sigue con Cody. Son un amor”, “se le ve más real”, “juego de gemelas 2.0”, “el claro ejemplo que no es el tiempo, sino la persona”, fueron algunos mensajes que dejaron los fans de la cantante.

Cody Simpson sobre Miley Cyrus: “Estar con ella es algo maravilloso”

A mediados de abril, Cody Simpson concedió una entrevista para The Sydney morning herald, donde habló del gran amor que siente por Miley Cyrus.

“Estar con ella es algo maravilloso en mi vida. Ella es creativa e inspiradora, ferozmente independiente, y me motiva siempre a ser yo mismo. Ambos somos personas creativas y nos ayudamos el uno al otro en nuestro trabajo”, declaró.

Miley Cyrus y Cody Simpson están muy enamorados. Foto: Instagram.

