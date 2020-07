La popular Michelle Soifer sorprendió con una confesión acerca de la vida sentimental de Alejandra Baigorria. Ella comentó que la ‘Gringa de Gamarra’ tendría un nuevo pretendiente.

La popular ‘Solcito’ captó el momento en el que la chica reality sonreía al ver una supuesta conversación que mantenía en su celular con el joven que la pretende, quien estaría muy atento a cada una de sus participaciones en Esto es guerra.

“Es verdad, así para Alejandra Baigorria. Hay un muchacho que le escribe porque la para viendo en el programa. Es un hombre ya. Para pendiente de ella”, reveló Michelle Soifer.

No obstante, la empresaria no tardó en desmentir tal afirmación y explicó que sonreía en el video que grabó la ‘Solcito’, porque estaba viendo unos videos entretenidos.

“Estaba viendo videos. Michelle se inventa. Me tengo que cambiar de camerino”, dijo con humor.

Además, la ‘Rubia de Gamarra’ precisó que tiene en su vida a personas con las que tiene un vínculo más cercano y habla seguido.

“Cuando uno está soltera, tiene amigos. De hecho que siempre hay alguien con quien conversas más (…) Si haces afinidad con la persona, bacán, si no, es un amigo más”, detalló.

Como se recuerda, semanas atrás se dijo que Alejandra Baigorria y George Forsyth estarían comenzando un romance, pero la empresaria desmintió tal versión.

“En realidad yo no siento nada, ni tengo nada con George, es algo que ustedes están creando y no existe. ¿Por qué no pasa (una relación)? Porque de repente no hay la química suficiente”, dijo la empresaria en entrevista con En boca de todos.