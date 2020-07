Magaly Medina volvió a aparecer en las pantallas de televisión luego de ausentarse el pasado martes 7 julio por una fuerte gripe. La falta de la conductora generó una gran cantidad de rumores en redes sociales, donde se indicó que se pudo haber contagiado de coronavirus.

Sin embargo, la periodista despejó todas estas dudas y aseguró en los primeros minutos de ‘Magaly TV, la firme’ que sufrió de un fuerte cuadro de resfrío.

“Realmente me sentí mal, pero ustedes saben que soy una chola recia. Durante los veintitantos años de carrera, con migraña y recién inyectada salía al aire. Pero ayer realmente sí me sentí bastante mal y me regresaron a mi casa”, dijo.

Tras afirmar que ya se encuentra mucho mejor, la figura de ATV indicó que, a pesar de haber dado negativo a una prueba rápida, ha optado por un método más seguro para corroborar su estado de salud.

“Me he hecho el hisopado por una cuestión de que tengo que cuidar a la gente que trabaja conmigo y esperaré los resultados”, expresó.

Magaly Medina además garantizó que, en el hipotético que salga positivo para el coronavirus, no dejará de emitir su programa de espectáculos.

“Cualquier enfermedad que yo tenga, como ya hace muchos años he salido en bata de dormir y enferma. En caso de que alguna cosa pase o que tenga la COVID-19, saldré desde mi casa. ¿Algún problema con eso?”, puntualizó.

