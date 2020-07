Luego de que Karina Rivera reconociera que le afectó el comentario machista que Nicola Porcella le lanzó durante un programa en vivo, Magaly Medina resaltó la posición de la ex animadora infantil.

Durante una entrevista para el programa Encendidos de Radio Capital, la expareja de Orlando Fundichely confesó que las palabras del chico reality dañaron su imagen.

Magaly Medina felicita a Karina Rivera por reconocer que Nicola Porcella dañó su imagen

“Si bien Nicola ‘puso el parche’ y trató de corregirlo en el instante, ya se había hecho toda una cosa muy grande. Él desde el primer instante se disculpó conmigo, supo que había dicho algo totalmente terrible, que sí lo fue, que dañó mi imagen en su momento”, confesó.

Como se recuerda, en febrero de este año, Nicola Porcella dijo durante el estreno de Todo por amor de Latina que solo los gerentes “gilean” a Karina Rivera. Los comentarios del modelo desataron de la ira de otros presentadores y seguidores del espacio.

PUEDES VER Karina Rivera vuelve a la conducción en Latina con La ruta del amor [VIDEO]

Magaly Medina felicita a Karina Rivera por reconocer que Nicola Porcella dañó su imagen

Ante esto, Magaly Medina no dudó en pronunciarse desde su cuenta de Twitter para dar su opinión al respecto.

La figura de ATV se mostró a favor que Karina Rivera haya aceptado que el comentario de Nicola Porcella fue algo inaceptable.

“Qué bueno que Karina Rivera deje en claro que dañaron su imagen. Aquí las disculpas sobran. El daño ya estaba hecho”, escribió la conductora en su red social.

Karina Rivera sobre los comentarios de Nicola Porcella: “Me dolió”

Cuando pasó el escándalo del comentario machista de Nicola Porcella hacia Karina Rivera, la conductora fue abordada por las cámaras de Mujeres al mando para saber su posición ante el penoso incidente que le tocó vivir.

“Me dolió, pero yo sé que él no quiso decir eso. Él ya me explicó en interno, ya hemos conversado y me dio su explicación. Como lo dije, (fue) la adrenalina del primer programa”, contó en aquella oportunidad.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.