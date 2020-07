Larissa Riquelme: ¿cómo luce actualmente la ‘novia del mundial’ a 10 años de la foto que la lanzó a la fama?

Larissa Riquelme se hizo conocida en el Mundial de fútbol Sudáfrica 2010, cuando estaba en la tribuna y fue captada mientras alentaba efusivamente al equipo de su país, Paraguay, que jugaba en ese momento contra Italia.

Durante el torneo futbolístico, muchos programas deportivos comenzaron a enfocar al público que iba a los estadios, principalmente a los jóvenes. En una de estas imágenes, apareció la joven modelo gritando durante el partido y de inmediato impactó por su belleza y carisma.

Ese momento es recordado con mucho cariño por Larissa Riquelme, quien el mes pasado compartió un mensaje en sus redes sociales recordando este episodio de su vida.

“Hoy aproximadamente en este horario los medios internacionales se preguntaban: ‘¿Quién es esta hermosa paraguaya que está robando suspiros?’ ¡Varios medios como As, Marca y otros medios de España me daban portadas y portadas! ¡Jamás me hubiera imaginado! Hoy, 10 años. Luego Marca me tituló como la ‘novia del mundial’ y As como ‘la reina del mundo'”, expresó la modelo.

Larissa Riquelme en la actualidad. Foto: Instagram

¿Qué fue de la vida de Larissa Riquelme?

La joven se hizo mundialmente famosa cuando se la retrató en el estadio celebrando un gol de Paraguay a Italia en el 2010 y la apodaron ‘La novia del mundial Sudáfrica'. Desde ese momento, comenzó a tener diversas propuestas de trabajo para participar en revistas y campañas publicitarias.

Se desnudó para Playboy y fue imagen de una marca de cerveza en Perú. En el 2011, la contrataron para Bailando por un sueño en Argentina, pero no ganó el concurso. Por ese tiempo, se hizo conocida su relación con Fabbro, exmediocampista de River, Boca y Cerro Porteño.

La denuncia que su novio recibió por abuso sexual y la posterior condena a 14 años de prisión efectiva, alejaron a la modelo de las cámaras. Sin embargo, volvió a la televisión en el 2019 como presentadora del programa Vive la tarde, además, se convirtió nuevamente en la cábala de su selección en la Copa América Brasil 2019.

Larissa Riquelme comparte fotos de su día a día con sus seguidores. Foto: Instagram

PUEDES VER Larissa Riquelme sorprendió a fans de Instagram con su nuevo debut [VIDEO]

Larissa Riquelme: antes y ahora

Antes de hacerse conocida como ’la novia del mundial', Larissa Riquelme participó en diversos concursos de belleza y reality shows, donde lucía el cabello corto y de color rubio. En el 2010, año en que se hizo famosa, llevaba su cabello largo y negro.

Actualmente, aparece en su cuenta de Instagram con su cabello castaño y comparte con sus seguidores las fotos que hace para diversas marcas, postales con su familia y sobre su vida cotidiana. Cuenta con más de un millón de seguidores en su cuenta, por lo que tiene un gran alcance en las redes sociales.

¿Cuál fue la foto de Larissa Riquelme que la convirtió en ‘la novia del mundial'?

La foto de Larissa Riquelme que dio vuelta al mundo la muestra gritando en las tribunas, mientras su equipo jugaba en el Mundial Sudáfrica 2010. La modelo llevaba un top con el color de su equipo y se le notaba emocionada por el encuentro.

Larissa Riquelme en el mundial Sudáfrica 2010.

¿Quién es Larissa Riquelme?

La modelo comenzó su carrera en el 2005 participando en diversos certámenes de belleza, pero se hizo conocida internacionalmente cinco años después al ser denominada la ‘novia del mundial'. Esta experiencia la hizo recorrer más de 50 países y ser la portada de reconocidas revistas.

Larissa Riquelme se convirtió en una figura muy famosa, llegó a conducir programas de TV y participó en novelas y miniseries. Una de los momentos más importantes fue cuando tuvo la oportunidad de ser co-conductora de los premios MTV Brasil.