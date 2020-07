Intenta limpiar su imagen. Johnny Depp y Amber Heard se vieron las caras el pasado martes en el juicio por difamación del actor contra el diario británico The Sun por acusarlo de ser un marido violento.

El famoso intérprete de Piratas del Caribe reveló cómo se inició en el mundo de las drogas desde los 14 años.

Johnny Depp y Amber Heard, llegaron con mascarilla a diligencia. Foto: AFP

Según Johnny Depp, una día su madre le pidió que le alcance sus píldoras para calmar los nervios y él tomó una, desde allí quedó cautivado con las drogas.

“Mi madre me decía que fuera a buscar sus pastillas para los nervios, yo tomé una y descubrí que para mí era la única forma de adormecer el dolor”, afirmó el actor de 58 años.

Cuando le preguntaron sobre su interés en las drogas, Johnny Depp aseguró que siempre ha estado a favor de la contracultura y ha admirado a literarios como Geoffrey Chaucer, que era adicto al opio y Thomas De Quincey.

Amber Heard y Johnny Depp. Foto: archivo

También el protagonista de Charlie y la Fábrica de chocolate confesó que había consumido drogas junto a la cantante Marilyn Manson, de quien es amigo.

“Odio defender las drogas, el alcohol, la violencia o la locura para cualquiera, pero siempre han funcionado para mí. Eso no me convierte en un monstruo”, agregó Johnny Depp durante el juicio contra The Sun.

El actor lamentó que su vida familiar haya provocado su consumo a las drogas a tan temprana edad. “Había muchas cosas desagradables en casa”, expresó.

Respaldada. Amber Heard (al centro) de la mano de su hermana y abogada. (Foto: AFP)

Negó que haya sido violento. La abogada del diario británico le preguntó a Johnny Depp si había pateado armarios de la cocina. Él afirmó que no estaba orgulloso, pero que eso no lo convertía en un monstruo. “Estaba enfadado... Eso no significaba que tuviera un problema de ira. En esa ocasión elegí expresar mi ira”, aseveró el artista.

Johnny Depp en juicio contra Amber Heard y The Sun

La actriz y expareja de Johnny Depp, Amber Heard, asistió en calidad de testigo en defensa al diario británico The Sun. Según la declaración escrita, ella afirmó que sufrió 14 incidentes de presunto abuso por parte del actor.

Amber Heard acusó de violencia física a Johnny Depp. Foto: archivo

Por su parte, el intérprete de Piratas del Caribe la califica de “sociópata, narcisista y completamente deshonesta emocionalmente”, además, la acusa de tener “una personalidad límite calculadora y diagnosticada”

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.