Janet Barboza causó conmoción en redes sociales al comunicar que dos de sus familiares perdieron la vida a causa de la COVID-19. La empresaria se mostró muy preocupada por el avance de la enfermedad y reveló que en las próximas horas se hará una prueba.

La popular ‘Retoquitos’ aconsejó a sus seguidores que, aunque la cuarentena haya culminado, continúen aplicando las medidas de prevención.

“Hoy por la mañana me contaron que una tía política junto a su hijo de 27 años fallecieron de COVID. La enfermedad está cada vez más cerca de nosotros. No bajemos la guardia, exageremos si es necesario con las precauciones”, indicó Janet Barboza en su cuenta de Twitter.

Janet Barboza en Twitter

Tras la pérdida de sus allegados, la exconductora de Latina decidió asegurarse de que no tiene el coronavirus con un examen de descarte: “Mañana me realizo la prueba de COVID. Estamos muy expuestos con el trabajo diario, con fe”.

Janet Barboza vive crisis con sus salones de belleza

La empresaria se unió a las críticas sobre el programa económico Reactiva Perú, que otorga préstamos de capital a negocios que se vieron afectados durante la pandemia.

Janet Barboza denunció que ha tenido que cerrar varios locales de su emprendimiento de belleza por la falta de ingresos y pidió ayuda para las medianas y pequeñas empresas.

“Ojalá que Reactiva Perú llegue a las pequeñas empresas y no termine siendo una cadena de favores para los que tienen contactos. Hasta el momento he escuchado de prestamos a grandes empresas. ¡Yo ya he cerrado 6 locales y de Reactiva nada!”, escribió en Twitter.

