Ivana Yturbe tras ruptura con Beto Da Silva: “Estoy tranquila, pero no voy a hablar más” [VIDEO]

Ahora que Beto Da Silva disfruta de su vida de soltero, Ivana Yturbe despeja las preocupaciones de sus fanáticos al asegurar que no le han afectado las imágenes de su expareja en una reunión con amigos.

La integrante de Esto es guerra se animó a comentar sobre su más reciente ruptura amorosa frente a las cámaras de En boca de todos.

Ivana Yturbe habló sobre su estado de ánimo y agradeció las muestras de cariño que ha venido recibiendo de sus fanáticos en redes sociales. No obstante, aseguró que ya no tocará más el tema públicamente para evitar especulaciones.

“Para toda la gente que me pregunta cómo estoy, estoy tranquila. Los quiero mucho, gracias por preocuparse, pero no voy a hablar más. Prefiero que cada uno piense lo que quiera pensar, no voy a hablar de mi vida privada, yo sigo aquí trabajando y feliz”, indicó a En boca de todos.

Ivana Yturbe responde a expareja de Beto Da Silva

Luego de que la alertaran de una serie de indirectas que le habría mandado Alessia Vurbal, exenamorada de Beto Da Silva y madre de su hijo, en Instagram, Ivana Yturbe le restó importancia a los comentarios de la modelo y le envió un fuerte mensaje.

“De verdad que ni caso les hago. Cuando una persona me quiere decir algo en la cara, que venga y me lo diga. Yo creo que así es como son las cosas”, expresó la chica reality a América Espectáculos.

