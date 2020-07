Tom Hanks sobre las reglas de protección por el Covid-19: “No sea cobarde, haga su parte”

Tom Hanks quedó “desconsolado” al ver que la pandemia impedirá que su nuevo filme ambientado en la Segunda Guerra Mundial llegue a los cines, pero espera que quien lo vea en casa perciba la importancia de actuar con decencia durante una crisis global. “Greyhound: en la mira del enemigo”, que se estrena el viernes en Estados Unidos a través de la plataforma de streaming Apple TV+, fue escrita y protagonizada por el actor, que encarna al capitán de un barco de la flota aliada cruzando el helado océano acechado por submarinos nazis.

La película sigue a la aterrorizada joven tripulación de un destructor --que tampoco cuenta con apoyo aéreo-- unida en la responsabilidad de proteger a la flota y a sus compañeros de armas. ”Estos tipos en el barco... todo lo que pueden hacer es lo que se espera de ellos, y esperan alguna combinación de providencia y serendipia para poder pasar. La COVID-19, nadie sabe cuánto tiempo va a durar, nadie sabe quién va a morir por ella... no hay que ir muy lejos para ver las correlaciones y las similitudes con los años de guerra”, dijo Hanks en una conferencia de prensa virtual.

Tom Hanks habla con autoridad. El protagonista de “Rescatando al soldado Ryan” y productor de “Banda de hermanos” fue la primera estrella de Hollywood en contraer el coronavirus, que ha matado a 130.000 personas en Estados Unidos cuando el número de casos aumenta alarmantemente en 50.000 por día. Al comparar las sencillas instrucciones de hacer distanciamiento social y usar una mascarilla con el calvario de estos soldados mientras sus barcos eran atacados por misiles, Hanks suena indignado. ”Si alguien no puede encontrar en sí mismo la manera de practicar esas cosas tan básicas, creo que es una vergüenza”, lanzó. “No sea cobarde. Sigue adelante, haga su parte. Es algo muy básico”.

Junto a su esposa Rita Wilson. La pareja fue una de las primeras celebridades en contraer el Covid-19

Hanks, que se autodenomina un aficionado de la historia, basó su guión en la novela de C. S. Forester “El buen pastor”, en un proceso de siete años que comenzó cuando se cruzó con una edición de segunda mano. “Tenía la portada original, y era de (el comandante) Ernie Krause canoso, deshecho, exhausto, con el uniforme ondeando por el viento, barcos hundiéndose y quemándose en el horizonte. Y pensé... ese hombre está exhausto. Ese hombre ha pasado de alguna forma por el infierno”, “, recordó Hanks.

El director Aaron Schneider construyó el set de filmación basado en el USS Kidd, el único destructor sin modificar de la Segunda Guerra Mundial que aún sobrevive y se encuentra en un museo en Louisiana. Para mayor autenticidad, algunas escenas interiores fueron filmadas en esta nave, que sobrevivió a un ataque kamikaze en 1945.La película está llena de jerga militar, que el capitán interpretado por Hanks lanza como una metralla. “Se siente como si te hubiéramos puesto en el destructor y dejado solo”, dijo Con muchas salas de Estados Unidos cerradas debido al coronavirus, Hanks admitió que le entristece que el público se pierda ver este proyecto sin la experiencia de comunión que ofrece la gran pantalla.

El galardonado actor se luce con el Globo de Oro en la ceremonia realizada en enero de este año, antes de la pandemia.

Los productores decidieron que no valía la pena retrasar su estreno, con docenas de otras grandes películas disputándose la cartelera del invierno boreal y en 2021; y Sony vendió la película como una exclusiva para Apple TV+. ”Todos estamos desconsolados por el hecho de que esta película no se proyecte en los cines. Pero con esa opción descartada, literalmente descartada, nos quedamos con esta realidad. Tenemos una película lista para estrenar, que es oportuna gracias a la COVID-19. Así como Ernie Krause estaba en medio del Océano Atlántico, preguntándose cuándo, cómo y si iba a sobrevivir y hacer su trabajo, todos estamos en medio de la crisis de la COVID-19, que ha sido cinco veces más grande de lo que anticipamos que sería. Y no sabemos cuándo, cómo ni si vamos a salir de ella, y quién nos acompañara en el otro lado”, finalizó Hanks. (Con información de AFP)