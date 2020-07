Ringo Starr: el beatle más subestimado, que dejó a su novia para casarse con una “chica Bond”

Para Ringo Starr, quien hoy cumple 80 años, hubo un punto de quiebre cuando se unió a The Beatles, a sus cortos 22 años. Ensamblar en un grupo conformado por genios como John Lennon, George Harrison y Paul McCartney lo puso en el radar. Y aunque siempre estuvo bajo la sombra de sus compañeros, esto no evitó que la fama lo envolviera en varios romances hasta llegar al camino de su actual esposa, con la que lleva más de 35 años juntos.

El nombre verdadero de Ringo Starr es Richard Starkey. Ringo viene de anillo (ring) en inglés y Starr es un recorte a su apellido dándole forma de estrella (star). Su infancia fue complicada. Provenía de una familia con muchas necesidades. En 1962 le abrieron la puerta al cuarteto de Liverpool tras el despido de Pete Best. El cambio fue drástico y positivo, pero nunca pudo superar su falta de autoconfianza.

“Recién cuando hicimos el primer show en The Cavern con Ringo, recién ahí en 1962, fuimos una verdadera banda. Si Ringo estaba detrás, uno nunca tenía que darse vuelta. Sabía que todo iba a salir bien”, aseguraba Paul McCartney en aquellos años sobre su compañero.

El baterista tenía problemas con los solos. Quería evitarlos. No se sentía preparado. Tampoco componía. Respecto a las canciones, la banda solo buscaba las que sean aptas para su timbre de voz. A pesar de ello, era brillante con las baquetas, pero nunca pudo sintonizar con esta habilidad. “Ringo era un gran baterista. No se destacaba desde lo técnico, pero siempre fue excelente. No entiendo por qué siempre se subestimó su capacidad”, confesó George Harrison.

El último disco que grabó fue Abbey Road y en ésta su última gran canción: Octopus’s Garden. Luego, ante su imposibilidad de reconciliarse con su ingenio, decidió abandonar el grupo. Cuando intentó retomar, la banda ya se había separado. Así que inició una carrera como solista, donde la marca de ser un exbeatle lo catapultó, pero por muy poco tiempo. Creó, por ejemplo, el álbum Ringo (1974), el más aclamado. Los excesos y las adicciones le fueron jugando en contra.

Años después incursionó en simultáneo en el cine, arte que le allanó el camino hasta Barbara Bach en una película en México. En ese entonces, Ringo estaba casado con Maureen Cox con quien tenía tres hijos y Barbara estaba comprometida con el empresario aeronáutico italiano Augusto Gregorini; ambos tuvieron dos hijos. Cuando el músico y la actriz se separaron de sus respectivas parejas decidieron formalizar su romance, el mismo que nació y creció poco a poco durante el rodaje.

Barbara Bach había saltado a la fama a los 16 años como modelo. Luego, pasó al cine, donde protagonizó la película La espía que me amó (1977), película donde se ganó el sobrenombre de “chica Bond”.

Los dos se casaron el 27 de abril de 1981 en una ceremonia civil dirigida por Joseph Jevons, el hombre que también había unido en una fiesta nupcial años atrás a Paul y Linda McCartney. Este romance fue como un analgésico para el exbaterista de The Beatles, Ringo Starr, quien hoy no solo se regocija por llegar a las ocho décadas sino que también celebra haber compartido con su esposa cuarenta años, cuatro décadas, la mitad de su vida.

