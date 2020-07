Maricarmen Marín: “No ha nacido hombre que me haya regalado ni un centavo, ni oportunidad”

Maricarmen Marín cumplió 21 años de carrera artística y la celebró con un potente mensaje a través de Instagram, donde aclaró a sus detractores que todos sus logros son gracias a su propio mérito.

Esto sucede después de que muchos usuarios la criticaran en las redes sociales por aparecer en dos programas de Latina, Mujeres al Mando y Yo Soy, en este último trabaja su pareja Sebastián Martins, productor de televisión.

Muchos usuarios criticaron a Maricarmen por aparecer en dos programas de Latina, Mujeres al Mando y Yo Soy. Foto: Instagram

“No la he tenido fácil, desde muy pequeña he tenido que trabajar el triple para lograr lo que sueño y al mismo tiempo luchar contra el machismo y los comentarios mezquinos, quitándome el crédito de lo que hago: ‘no cantas, estás gorda, estás ahí porque te regalaron la oportunidad', y mil cosas más que hasta el día de hoy los que siguen mi carrera o mi entorno saben a qué me refiero”, inicia el extenso mensaje de la cantante de cumbia.

La conductora de Latina agradeció a sus seguidores por su respaldo y aseguró que se han convertido en su familia. “Sacaron sus propias conclusiones y me acompañaron en este viaje maravilloso”, escribió.

Maricarmen Marín cumplió 21 años de carrera artística y lo celebró con un potente mensaje a través de Instagram.

Luego, Maricarmen Marín afirmó: “No ha nacido hombre en esta tierra que me haya regalado ni un centavo, ni oportunidad”. Según ella, todo lo logrado en su carrera artística ha sido por “horas de trabajo y esfuerzo y preparación”.

“Resumo en una frase lo que soy: una chola obrera del arte”, agregó la presentadora de Mujeres al mando.

Maricarmen Marín afirmó que “no ha nacido hombre en esta tierra que me haya regalado ni un centavo, ni oportunidad” (Foto: Instagram)

“Si las cosas no te funcionan es porque quizás tienes que dedicarte a consciencia a que funcionen, no sufras por el éxito de los demás, es muy probable que trabajen más que tú, así que manos a la obra si quieres lograr lo que tienes en mente, nunca es tarde”, mencionó Maricarmen Marín.

Además, se mostró en desacuerdo con las preguntas: “¿cuándo te casas?, ¿vas a tener hijos?, se te pasa el tren”, motivo por el cual pidió que pare “la doble moral”

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.