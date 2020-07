A sus 61 años, Madonna posa en topless y causa furor en redes [FOTOS]

Una de las cosas que más sabe hacer Madonna es llamar la atención y causar revuelo en redes sociales. La ‘Reina del pop’ dejó demostrado que a sus 61 años aún mantiene viva esa chispa de sensualidad.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la reconocida cantante compartió una foto al borde de la censura. Resulta que la celebridad se tomó un selfie frente al espejo para mostrar su muleta, pero lo hizo en topless y ropa interior.

Madonna causa revuelo en redes por su más reciente publicación. Foto: Instagram.

“Todos tienen una muleta”, fue la descripción que acompañó a la polémica imagen que en cuestión de horas llegó a los 757.127 ‘me gusta', incluyendo la reacción de la conductora peruana Gisela Valcárcel.

Asimismo, los seguidores de Madonna no tardaron en felicitarla y halagarla por su tonificada figura a sus casi 62 años.

Madonna se muestra en topless. Foto: Instagram.

“Casual y sexy”. “Te amo”. “Estás hermosa”. “Dime tu secreto para tener ese cuerpo”. “Asombrosa”. “Mis respetos”. “Estás que ardes”. “Reina”, comentaron a algunos fans de la artista.

Sin embargo, otro grupo de usuarios le recriminaron por posar con pocas prendas a su avanzada edad.

“Te respetaba, pero esto fue demasiado”. “No necesitas salir así”. “¿Qué pasó con tu cara?”. “Ponte ropa”. “No hagas esas cosas”. “Te quiero, pero evitar subir fotos así”, señalaron los detractores de la celebridad.

Madonna se luce en transparencias

El pasado 23 de mayo, Madonna compartió una foto en Instagram donde se le vio con ropa interior. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que su sujetador era transparente, el cual dejaba ver sus senos.

“Mi situación de vestuario actual... Y para aquellos que se sientan ofendidos de alguna manera por esta foto, quiero informarles que me he graduado con éxito de la Universidad me importa una mi****. ¡Gracias por asistir a mi ceremonia de graduación! ¡Clase 2020!”, escribió en aquella oportunidad.

Madonna se luce en transparencias. Foto: Instagram.

