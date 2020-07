Beto Da Silva hizo fiesta por su soltería con Emilio Jaime, pero policías los multaron [VIDEO]

Tras el fin de su relación con Ivana Yturbe, Beto Da Silva celebró su soltería en su departamento junto a su amigo y exchico reality Emilio Jaime.

Las imágenes fueron grabadas por Magaly TV, la firme, allí se observa que los asistentes compraron bebidas alcohólicas y luego llegaron hasta la residencia para armar la fiesta.

Ivana Yturbe y Beto Da Silva terminaron su relación Foto: Instagram

Sin embargo, el futbolista y su amigo, el cantante urbano, notaron que los reporteros del programa de Magaly Medina los filmaban y decidieron salir en pleno toque de queda en su auto. Beto Da Silva y Emilio Jaime intentaron persuadir a los periodistas, pero estos se negaron.

“Yo no he salido de mi casa, es la casa de mi amigo. Salgo y me están grabando ustedes”, se le escucha decir, en su defensa, el exintegrante de Esto es guerra.

En medio del escándalo en la vía pública, la Policía Nacional del Perú se acercó y los intervino por no respetar con las medidas impuestas por el Gobierno para prevenir el coronavirus.

Beto Da Silva y Emilio Jaime terminaron siendo multados por los efectivos policiales, quienes les pidieron sus documentos personales.

Beto da Silva, futbolista de Alianza Lima | Foto: Instagram

Ivana Yturbe y el futbolista de Alianza Lima terminaron su relación amorosa a pocos meses de haberla hecho oficial en Instagram. Antes de empezar su romance, la modelo había terminado con su expareja Mario Irivarren.

Cabe destacar que Beto Da Silva ya no tiene vinculación con la modelo en las redes sociales, pues borró la única fotografía que hicieron pública y dejó de seguirla en Instagram.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.