En 1984, una de las ‘boy bands’ más exitosas y conocidas a nivel mundial se estrenaba en los escenarios: New Kids On The Block (NKOTB). Hasta 1994, la banda alcanzó una gran popularidad en varios países gracias a temas como “I’ll be loving you”, “Hangin’ tough” y “Step by step”.

Este grupo musical se formó en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, por el productor Maurice Starr. NKOTB fue conformado por los hermanos Jordan y Jonathan Knight, Donnie Wahlberg, Joey McIntyre y Danny Woods.

Para 1994, pese al éxito rotundo que tuvieron los NKOTB, se separaron, debido a que Jonathan Knight sufría de recurrentes ataques de pánico al subirse a los escenarios.

Sin embargo, 14 años después, en 2008, los NKOTB se juntaron y volvieron a las giras alrededor del mundo. Desde la fecha, la banda no se ha vuelto a separar. En 2012, la ‘boy band’ llegó a Perú para presentarse por primera vez en el país.

Jordan Knight

Jordan Knight tiene en la actualidad 50 años de edad y continúa siendo el vocalista principal de la banda. Luego de la desintegración de 1994 de los NKOTB, Knight comenzó su carrera como solista y fue juez en el programa American Junior, versión infantil de American Idol. Se casó en 2004 y ahora tiene dos hijos.

Jonathan Knight

Jonathan Knight, hermano de Jordan, fue la razón principal por la que los NKOTB decidieron separarse, ya que no quería continuar en la música por sus recurrentes ataques de pánico cuando subía a los escenarios. Jonathan se mantuvo alejado del mundo de los espectáculos, pero volvió en 2008 cuando la banda se reagrupó. El músico confesó en 2013 que es homosexual.

Danny Wood

Al igual que Jordan Knight, Danny Wood, siguió su carrera como solista luego de la desaparición de los NKOTB. Participó en películas como Thank you, good night y es el propio dueño de su sello discográfico. Danny tiene ahora 51 años de edad y es papá de cuatro niños.

Joey McIntyre

El miembro más joven de los NKOTB, Joey McIntyre, tiene 47 años en la actualidad. Joey fue otro de los integrantes de la banda que tras la separación de 1994 se convirtió en solista y continuó con su carrera musical. En 1998, McIntyre publicó su primer disco. Además, también trabajó como actor y fue parte de Dancing with the stars en 2006.

Donnie Wahlberg

Donnie Wahlberg tiene ahora 50 años de edad y centró su carrera en la actuación luego de la separación de los NKOTB en 1994. En 1996 debutó en la pantalla grande con Bullet y protagonizó El rescate. Además, Wahlberg ha sido parte de películas como Sexto sentido, El cazador de sueños o SAW.

