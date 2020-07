Will Smith y su esposa Jada Pinkett Smith vuelven a causar polémica luego de que el rapero August Alsina confirmara que fue el amante de la actriz durante años.

El joven cantante, de 27 años, aseguró que incluso el actor de Hollywood aprobó la relación extramarital al enterarse que su esposa le era infiel.

Will Smith y su esposa Jada Pinkett Smith vuelven a causar polémica. Foto: archivo

El amante de la esposa de Will Smith entró en la vida de la familia en 2015, cuando era amigo de Jaden, uno de los hijos de la famosa pareja.

Según el rapero, el actor le dio su ‘bendición’. “Me senté con Will y hablamos sobre las transformaciones que ha ido sufriendo su matrimonio, y cómo se ha ido convirtiendo en una unión de compañeros de vida... y me dio su bendición”, afirmó August Alsina durante una entrevista en el programa The Breakfast Club.

August Alsina con Jada Pinkett Smith en la gala de los BET Awards de 2017 Foto: Instagram: @lonniebrasco

Fue un amor intenso. “Me entregué totalmente a esa relación durante años, y la amé profundamente, hasta el punto de afirmar que podría morirme ahora mismo sabiendo que finalmente he sentido ese amor por alguien”, continuó.

El joven rapero decidió romper su silencio para que las personas lo dejen de acusar de ‘rompe hogares'. “He perdido dinero, amistades... Y creo que es porque la gente no sabe la verdad, pero no he hecho nada malo”, señaló el artista.

La pareja de actores llevan 23 años de matrimonio. Foto: Instagram

Por su parte, la familia Smith lo negó todo. “Absolutamente nada de eso es cierto”, afirmaron. La pareja de actores llevan 23 años de matrimonio lejos de los escándalos, sin embargo, este caso de relación extramarital causado polémica entre sus fans.

