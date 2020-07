Melissa Paredes decidió aclarar a sus seguidores de Instagram la razón por la que deja que su pequeña Mía juegue con camioncitos, y es que para la modelo no habría ningún problema con que los pequeños elijan su propia forma de divertirse.

“No hay ningún problema, es lo que yo pienso como mamá. Eso no define absolutamente nada, simplemente juega y es feliz”, se oye decir a la actriz en un video que compartió.

Por otro lado, la ex Miss Perú se refirió a las manchas rojas que tenía en el cuello y explicó que no son ‘chupetones’, como pensaron algunos internautas.

“Voy a hacer ejercicios, para las chicas que me preguntan, sí, sigue mi alergia, a veces se pone hasta abajo, en mi espalda tengo un montón, pensé que era producto del estrés porque mi esposo no estaba, pero parece que no, no sé si soy alérgica a algo”, señaló en una historia de Instagram anterior.

“Mi esposo cómo verán también tiene su carácter, consultaré con el dermatólogo porque se ve fatal y además, me pica horrible”, agregó Melissa Paredes, luego de que su esposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba soltara una frase que evidencia su incomodidad: “¿Qué ‘chupetón’ va ser? Tonterías inventan”, comentó interrumpiendo el clip.

