La presentadora de Latina Noticias, Lorena Álvarez, emitió un irónico mensaje en contra del Fiscal provincial penal de Lima, Marco Guzmán Baca, quien de acuerdo con los documentos presentados por el espacio, puso en libertad a tres delincuentes que habían asaltado de manera violenta a una mujer, “para evitar poner en peligro la salud de los detenidos”.

“Qué buena gente el fiscal, resulta que los está cuidando del coronavirus, pobres ángeles se pueden contagiar, mientras tanto que sigan asaltando pues ¡Cómo vamos a afectar sus derechos humanos! Siempre los derechos para los delincuentes ¿Y para las personas?”, cuestionó la periodista bastante indignada.

Además, Lorena Álvarez defendió el trabajo de los agentes policiales, quienes atrapan a los malhechores para presentarlos ante las autoridades de justicia.

“Entonces mejor que la Policía no trabaje que no capture a nadie porque si no se va quedar nadie en prisión preventiva, entonces por las puras están trabajando. La policía se arriesga haciendo las capturas, los operativos, el trabajo de inteligencia para que no pase nada”, continuó.

“Antes de la pandemia, de cada diez delincuentes que detenía la Policía, nueve regresaban a las calles, ahora oficialmente son 10 de 10, por las puras está trabajando la Policía, cuando la justicia no ayuda, más bien empodera al delincuente como siempre”, finalizó.

