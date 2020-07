Leslie Stewart: “Aún se estigmatiza a los programas femeninos”

Leslie Stewart, una de las modelos y actrices más icónicas de los 90, ha sabido mantenerse vigente y siempre enfrentando a la adversidad cara a cara. Se dio a conocer en 1992 en ‘El Angel vengador: Calígula’, una miniserie de Iguana Producciones dirigida por Lucho Llosa y que marcó su espaldarazo junto a Julián Legaspi.

Luego vendrían ‘Los de arriba y los de abajo’, ‘Malicia’ y ‘Escándalo’, que fueron parte del boom de las producciones peruanas de esa época. Hizo teatro, cine y también actúo para Venevisión y Telemundo, cuando se fue unos años a Miami.

Actualmente, se deja ver todas las noches como Martina, una mujer alcohólica en ‘Te volveré a encontrar’, donde tiene como hija a Alessandra Fuller, con quien vive otro drama. Además, acorde a la coyuntura, es parte de un espacio que se trasmite por redes sociales: ‘Bueno, bonito y barato’, al lado de las también actrices Rossana Fernández Maldonado y Mónica Torres. “Hasta el día en que se decretó la cuarentena, sin imaginar todo lo que vendría, estaba grabando ‘Princesas’, la nueva telenovela de ProTV. Ese fue uno de mis proyectos que se paralizaron por estos tres meses”, nos cuenta sobre la producción que está a punto de retomar las grabaciones.

Sobre su trabajo en ‘Te volveré a encontrar’ dice: “En todos mis personajes he puesto cosas mías y de otras personas. Me gusta, disfruto el proceso de construcción de un personaje. En el caso de Martina fue tratar de ver el universo de una persona alcohólica, sus momentos de abstinencia, de ansiedad. Y dentro de ello, su lado humano, de madre, mujer”.

En ‘Bueno, bonito y barato’ (domingos a las 11.00 a.m. en las plataformas virtuales de Sinargollas) hablan y aconsejan de diversos temas caseros hasta datos financieros. “Gino Tassara (director de ‘Utopía’) nos convocó para este formato y hacer que la gente tenga una cuarentena más llevadera desde casa”.

¿Crees que por años se estigmatizaron los programas femeninos?

Sí, claro. Es más, a las mujeres todavía las ubican como amas de casa, el sexo débil, la buena, la que se tiene que ocupar de las cosas de la casa. Todavía hay mucho machismo.

Viendo tu cuenta de Instagram, compartiste un video que una fan te envió con una escena de ‘El ángel vengador: Calígula’.

(Sonríe) Quiero mucho a Mariela, mi personaje. Creo que fue un poco el trampolín en mi carrera. Ahí estaba aprendiendo. No actuaba muy bien todavía, me veo y un poco sufro (ríe). Si bien la historia fue chévere, para los 90 obviamente el tema de motos y drogas era un poco fuerte, pero al mismo tiempo fue chévere porque estabas rompiendo estereotipos, pero mi trabajo, personalmente no es de los mejores ni cercanamente.

