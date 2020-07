Leslie Shaw : “He llorado mucho, me he sentido sola muchas veces”

Leslie Shaw se ha convertido en una de las artistas urbanas con mayor proyección internacional debido a que su reciente canción “Estoy soltera” se ha posicionado entre las listas de reproducciones de varios países del mundo. La popular ‘colorada’ se encuentra feliz por su colaboración con la estrella mexicana Thalía y la colombiana Farina, pero confiesa que atravesó muchas dificultades para saborear el éxito.

“He llorado mucho porque he perdido vuelos, maletas, ropa muy linda, me he perdido en Miami manejando. Me he sentido sola muchas veces”, contó la cantante.

Leslie Shaw también reveló que en algunas oportunidades se quedó sin dinero en Estados Unidos pero prefirió no preocupar a su familia. “Vania (Bludau) me ayudó y me dejó quedarme con ella y mandó a su novio a dormir a la sala (risas). Y un par de veces también me recogió del aeropuerto cuando, yo llorando, había perdido vuelos para reuniones importantes y no me podía ir”, detalló.

Leslie Shaw, Thalía y Farina.

“Es difícil estar sola en un país donde no conoces a nadie, no tienes amigos. Me vine solita, mi hermana vive en Orlando que está a cuatro horas, pero yo necesitaba estar en Miami donde está la disquera y los estudios”, añadió.

Pese a las difíciles situaciones que vivió, Leslie Shaw nunca dudó de su talento y siempre fue “terca, constante y trabajadora”. “Siento que he recibido tanto apoyo de mis papás con mi música. Ellos me han hecho sentir tan cómoda con mi carrera y tan bien que nunca dudé de lo que pudiera ofrecer, pero sí, muchas veces me frustraba porque sabía que tenía mucho que ofrecer y no se me daba las posibilidades”, puntualizó en entrevista con Karibeña.

