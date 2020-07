Leslie Shaw superó las 13 millones de vistas con “Estoy soltera” [VIDEO]

Leslie Shaw ha conseguido tener gran éxito gracias al videoclip de su tema “Estoy soltera”, el cual grabó con la colaboración de Thalía y Farina.

Tanto es así que, a través de su Instagram oficial, la cantante reveló emocionada que su video ya ha superado las 13 000 000 de vistas en Youtube.

Con un filtro de mariposas volando y luciendo su larga cabellera rubia, Leslie Shaw apareció en sus historias y entre risas comentó “Hola, hola, despiértense (hicimos) trece millones. Hoy me desperté viendo que tenemos trece millones de vistas en ‘Estoy soltera’”.

Cabe precisar que Leslie Shaw publicó el videoclip de su canción “Estoy soltera” el pasado 18 de junio. Este tema marca un hito importante en la carrera de la artista peruana, ya que es la primera vez que cuenta con la participación de una destacada figura en la música como Thalía.

Durante una entrevista con el programa Estás en todas, Leslie Shaw contó cómo fue su camino para lograr firmar contrato con Sony Music.

La cantante relató que la primera comunicación se dio por Legarda y que, después, Armando Lozano, su actual mánager, se le acercó para invitarla a trabajar en Miami junto a Mau y Ricky.

“Yo, ni sonsa, me compré mi pasaje y me fui... Después de un día de composición, Armando me dijo ‘yo quiero ser tu manager y quiero presentarte a Sony Music Latin’.... Les encantó y me enviaron mi contrato un 25 de diciembre”, precisó.

