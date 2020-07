Juliana Oxenford respondió a las fuertes críticas que recibió por decir que no se necesita subir a una combi para llegar al trabajo y por recomendar a la gente que salga más temprano de casa para evitar las aglomeraciones en el transporte público.

Muchos usuarios la acusaron de no ponerse en el lugar de la mayoría de peruanos que viajan día a día en este medio de transporte. Incluso hubo quienes respondieron que no tenían un carro propio como ella ni dinero para viajar en taxi todos los días a su trabajo.

La periodista Juliana Oxenford se defendió de las fuertes críticas en las redes sociales. Foto: Juliana Oxenford Instagram

“Yo entiendo que el próximo año es campaña, son elecciones y a quienes somos periodistas críticos nos dan con palo y salen los ‘trolls’ a insultar. No es que me duela pero me jod… la mentira. La gente trata de tergiversar lo que digo”, inicia el mensaje de la periodista en una transmisión en vivo a través de Instagram.

Juliana Oxenford se defendió y recordó su etapa escolar y universitaria. Según ella, durante esos años, viajó en un transporte público junto a sus hermanos, motivo por el cual le parece injusto los comentarios de sus detractores.

“Al colegio nunca fui en movilidad, siempre me fui en micro con mis hermanos. He hecho toda mi carrera universitaria en micro, y no solo a la universidad, sino que también a América y a la radio”, añadió la periodista de ATV.

Luego, la periodista de ATV Noticias, Al estilo Juliana lanzó un fuerte calificativo contra quienes la acusan de no haber viajado en combi. Además, aseguró que ella prefiere llegar tarde a su trabajo antes que contagiarse de coronavirus.

“Me van a decir a mí que no he andado en combi, hay que ser bien estúpido. Prefiero llegar un poco más tarde a trabajar, esperar un poco más, a exponerme a un nivel el contagio tan alto. A eso me refiero, pero lo sacan de contexto”, culminó la conductora de televisión.

¿Por qué Juliana Oxenford fue criticada en las redes tras hablar de las combis?

Todo empezó en Twitter, un usuario la cuestionó por referirse a las combis repletas. Allí, Juliana Oxenford se defendió, pero la ‘ola’ de ataques no paró.

“Puedes ir a trabajar evitando subirte a una combi repleta, esperando una unidad con menos gente y quizás, saliendo más temprano”, escribió en su defensa la comunicadora.

¿Por qué Juliana Oxenford fue criticada tras hablar sobre las combis?. Foto: captura Twitter

