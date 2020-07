El cantante Jimmy Santi dio a conocer que contrajo el temido coronavirus y que empezó a manifestar los síntomas de dicha enfermedad después de realizar sus compras en el supermercado.

En una entrevista con radio Capital, el intérprete de “Chin Chin” contó que sintió malestar general y un fuerte dolor de cabeza, pero que su preocupación se avivó aún más cuando notó que había perdido el olfato.

Jimmy Santi

“Tenía una señora venezolana que me ayudaba, no podía ni caminar. Al otro día, ella me llevó a la cama mi jugo de naranja con papaya y cuando lo pruebo no tenía sabor. Ahí me espanté. Comencé a oler cosas y nada, ni perfumes olía”, detalló Jimmy Santi.

Asimismo, comentó que superó la COVID-19 gracias a las recomendaciones de un médico, ya que cuando se contactó con la línea 113 no acudieron a asistirlo.

“No me hicieron caso, les dije mi edad y todo. Nunca vinieron a hisoparme. Pero (un amigo) me recomendó un amigo suyo que es médico y hablé con el doctor. Me preguntó ‘cuáles son tus síntomas’. (Le dije) dolor de cabeza, descomposición del cuerpo y me dijo ‘bueno, eso me suena al virus’. Le conté lo que he contado aquí, que había estado haciendo el preventivo del ajo y la cebolla, y entonces me dijo: parece (que el virus) quedó ahí molestando”, precisó.

Finalmente, Jimmy Santi agradeció el hecho de encontrarse mucho más repuesto. “Tengo recién 20 días que ya estoy perfectamente. Hago mis ejercicios, he vuelto a vivir, gracias a Dios. Segunda vez que se me concede la chance de vivir porque en el 2002 yo tuve cáncer al hígado y no me trasplantaron... Ahora me salvé del coronavirus”, manifestó.

