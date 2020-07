¡Ampay! Jazmín Pinedo fue vista por las cámaras de Magaly TV, la firme al salir del edificio donde actualmente reside Jesús Neyra.

La popular ‘chinita’ fue vista corriendo de la puerta de este lugar hacia su auto raudamente. Las imágenes son mostradas como avance del programa de Magaly Medina.

“¿Qué hace Jasmín Pinedo entrando al edificio de su ex Jesús Neyra?” se pregunta la locutora de la ‘Urraca’ al registrar cómo la conductora de Esto es Guerra se retira del edificio del actor.

Jazmín Pinedo y Jesús Neyra

Recordemos que Jazmín tuvo una larga relación con el hermano de Gianella Neyra. Ellos estuvieron alrededor de más de tres años, por lo que la ‘chinita’ ahora reconoce que tiene una gran amistad con Jesús.

“No somos mejores amigos, pero nos llevamos muy bien. Nos cruzamos en muchas reuniones porque tenemos el mismo grupo, hay una amistad chévere”, manifestó.

Jazmín Pinedo y Jesús Neyra, así se conocieron

En febrero pasado se conoció la incursión de Jazmín en el mundo del cine, al actuar en dos películas nacionales. En una de ellas, llamada “Un solo corazón”, compartió roles con Jesús, su pareja en la ficción.

“Yo seré Alejandra, una chica universitaria que pertenece a una barra (fútbol) que se enamora de...como Romeo y Julieta. Jesús es de la otra barra”, declaró para América TV.

En dicha intervención también aclaró que no deseaba involucrarse sentimentalmente con nadie.

“No quiero ningún romance con nadie, no quiero que me molesten con nadie”, recalcó la mamá de Khaleesi.

¿Jazmín Pinedo tiene planes de enamorarse?

A través de sus historias de Instagram, Jazmín Pinedo reveló sobre cómo está sentimentalmente. “Hoy tengo ganas de contestar esa pregunta, la he evitado durante mucho tiempo. No estoy con nadie, no salgo con nadie, lógicamente, estoy en cuarentena, y tampoco hablo con nadie y así estoy muy bien”, dijo la conductora de Esto es guerra.

“He salido con personas que no tenían nada que ver con el medio (...) pero no estoy cerrada, de hecho preferiría (que no sea pública)”, agregó.

