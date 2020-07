Janet Barboza se sumó a las críticas sobre el programa del Estado Reactiva Perú, que hizo entrega de préstamos de capital de trabajo a empresas por la crisis del coronavirus.

La exconductora de Latina reveló que ha clausurado varios locales de su negocio de belleza tras la falta de ingresos. A través de Twitter, la popular ‘Rulitos’ criticó el desempeño del Gobierno de Martín Vizcarra.

Janet Barboza, exconductora del programa de espectáculos Válgame. Foto: archivo La República

Pidió ayuda para la pequeña y mediana empresa. “Ojalá que Reactiva Perú llegue a las pequeñas empresas y no termine siendo una cadena de favores para los que tienen contactos. Hasta el momento he escuchado de prestamos a grandes empresas ¡Yo ya he cerrado 6 locales y de Reactiva nada!”, escribió en un tuit.

Janet Barboza se sumó a las críticas sobre el programa del Estado Reactiva Perú. Foto: captura Twitter

Esta no es la primera vez que ella se refiere a las medidas del Gobierno y a su negocio de belleza. El pasado mes de junio, Janet Barboza confesó que estaba atravesando una etapa difícil porque muchos se quedaron sin trabajo.

“El tema del spa y las peluquerías para nosotros no ha sido para nada fácil. Sobre todo por la cantidad de trabajadores que se han quedado sin trabajo. Por eso como empresaria emprendedora aplaudo el hecho que salgan los estilistas a atender a domicilio”, declaró para OJO.

Por su parte, Janet Barboza ha intentado ayudar a las personas más afectadas por la crisis de la pandemia. Junto a su novio Miguel Bayona, llevó 300 kilos de naranjas como donativo al Centro Poblado El Paraíso, en San Juan de Lurigancho.

Janet Barboza ha intentado ayudar a las personas más afectadas por la crisis de la pandemia. Foto: captura América TV

“Mañana estaremos llevando abrigo y víveres para quienes han sido olvidados. Subsisten en los cerros teniendo como compañero a un invierno que te congela los huesos”, escribió en una anterior publicación la figura de la farándula peruana.

