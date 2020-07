El mundo del arte se encuentra de luto. El afamado compositor italiano, Ennio Morricone, falleció la madrugada del lunes 6 de julio a los 91 años de edad. El autor de más de 400 bandas sonoras, realizadas para películas de Hollywood, perdió la vida en una clínica ubicada en su natal Roma.

Muchos artistas han expresado sus condolencias y han lamentado la triste noticia de su muerte. Uno de ellos ha sido el también compositor Hans Zimmer, quien compartió unas emotivas palabras con la BBC en relación al deceso de su colega.

“Estoy devastado por esta noticia porque Ennio era un icono y los iconos sencillamente no se van, los iconos están ahí para siempre, y esto realmente me ha pillado por sorpresa. (…) Le vi como hace un año, parecía fuerte, estaba dirigiendo en el O2 (de Londres). Quiero decir, vamos, tienes música de cine en el O2, es un gran logro. Y no es solo la música que escribió para los spaguetti westerns, piensa en ‘La misión’, ‘Érase una vez en América’... realmente era música hermosa”, expresó.

Ennio Morricone se encontraba internado en la Clínica Campus Bio Médico de Roma tras sufrir un accidente doméstico que le ocasionó una fractura del fémur. La familia del compositor italiano aseguró que, hasta sus últimos momentos de vida, pudo conservar “una plena lucidez y gran dignidad”.

Además, tuvo la oportunidad de despedirse de su esposa, María. Según informó Giorgio Assumma, abogado de la familia, el mismo Morricone pidió que sus restos sean enterrados en total privacidad.

¿Quién era Ennio Morricone?

Nacido el 10 de noviembre de 1928 en Roma, Italia, Ennio Morricone fue un compositor cuya trayectoria incluía más de 400 bandas sonoras realizadas para películas de Hollywood.

Entre sus trabajos más destacados figuran cintas como ‘Cinema Paradiso’, ‘El bueno, el malo y el feo’, ‘Los intocables’ y ‘La misión’. En el año 2016, se hizo acreedor de un Premio Oscar a Mejor Banda Sonora por su impecable trabajo en ‘Los ocho más odiados’, largometraje dirigido por Quentin Tarantino.

Ennio Morricone y su última carta. (Foto: Composición Massimo Percossi)

Durante sus últimos días internado en un centro de salud, Ennio Morricone escribió una carta en la que anunciaba su muerte. “Yo, Ennio Morricone, he muerto. Lo anuncio así a todos los amigos que siempre me fueron cercanos y también a esos un poco lejanos que despido con gran afecto”, se lee en la misiva.