Día del Maestro: celebridades que se dedicaron a la docencia antes de ser famosas

Este lunes 6 de julio se celebra el Día del Maestro, fecha importante para conmemorar y destacar el trabajo que realizan los docentes en diferentes ramas.

En medio de este homenaje a nivel mundial, recordamos a las celebridades ligadas a la música, actuación y literatura que se dedicaron a la docencia antes de ser famosas.

Día del Maestro: Yalitza Aparicio fue maestra de preescolar en su natal Tlaxiaco, Oaxaca. Foto: Instagram.

Yalitza Aparicio

La lista empieza con Yalitza Aparicio, quien se hizo conocida a nivel internacional por su participación en la cinta Roma.

La actriz de 26 años no tenía idea que la fama le llegaría, ya que ella se desempeñaba como maestra de preescolar en su natal Tlaxiaco, Oaxaca.

En mayo, Yalitza Aparicio debutó como escritora en el The New York Times. En el periódico, la mexicana redactó una columna sobre el racismo y el clasismo en su país.

Brian May

Uno de los guitarristas más queridos en la actualidad es Brian May. El integrante de Queen, quien a mediados de febrero visitó un refugio de animales para conocer a los koalas que sobrevivieron al incendio forestal en Australia, es nada menos que doctor en astrofísica.

Antes de compartir escenario y amistad con Freddie Mercury, Brian dio clases de matemáticas en Inglaterra.

Día del Maestro: Brian May dio clases de matemáticas en Inglaterra. Foto: Instagram.

Gene Simmons

Antes de ser famoso por ser el bajista de Kiss y mostrar al mundo entero su extensa lengua, Gene Simmons, fue maestro en la primaria Spanish Harlem en Nueva York. Dicho empleo le ayudó a establecerse económicamente mientras formaba la banda junto a Paul Stanley.

“Lo hice por seis meses y quería matar a cada uno de los niños”, dijo la estrella de rock durante una entrevista con el diario Newsday en 1988.

Día del Maestro: Gene Simmons fue maestro de primaria antes de pertenecer a la agrupación Kiss. Foto: Instagram.

Hugh Jackman

El actor australiano Hugh Jackman, conocido por su papel de ‘Wolverine’ de los X Men, fue profesor de educación física en Inglaterra, en 1987 para conseguir algunos ahorros. Aunque actualmente ya no se dedica a eso, su pasión por el deporte sigue presente, ya que el actor es fanático de los ejercicios.

Día del Maestro: Hugh Jackman se desempeñó como profesor de educación física. Foto: Instagram.

Sting

Antes de formar The Police, Gordon Matthew Thomas Sumner, mejor conocido como Sting, se graduó como pedagogo y dio clases de inglés y matemáticas en la primaria St. Pauls First School en Cramlington. El artista confesó que no era bueno en su trabajo, ya que solo se enfocaba en enseñar poesía y fútbol.

Día del Maestro: Sting enseñó en St. Pauls First School en Cramlington antes de ser conocido por The Police. Foto: Instagram.

J. K. Rowling

Una de las escritoras más famosas también se dedicó a la enseñanza. J. K. Rowling, autora de Harry Potter, fue maestra de inglés en Portugal, antes de crear la saga del famoso mago.

Durante su desempeño como profesora, Rowling se hacía un tiempo para escribir su primer libro que la llevó a la fama.

Día del Maestro: J. K. Rowling fue profesora de inglés en Portugal. Foto: Instagram.

Barack Obama

Aunque no es considerado un personaje del espectáculo, Barack Obama se ha convertido en toda una celebridad. El expresidente de Estados Unidos fue profesor de Derecho en la facultad de Leyes de la Universidad de Chicago durante 12 años, entre 1992 y 2004.

“Fui profesor de Derecho Constitucional, lo que significa que a diferencia del presidente actual (George Bush), yo sí respeto la Constitución”, dijo durante una cena de recaudación antes de convertirse en la cabeza de la Casa Blanca.

Día del Maestro: Barack Obama fue profesor de Derecho en la facultad de Leyes de la Universidad de Chicago durante 12 años, entre 1992 y 2004. Foto: Instagram.

