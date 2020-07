Daniela Darcourt opinó acerca de la también salsera Yahaira Plasencia y aseguró que no tiene ningún vínculo con ella, pese a que ambas se dedican a lo mismo y pertenecieron a la agrupación musical Son Tentación. La intérprete de “Señor mentira” realizó un Instagram Live con Paula Arias, con quien se confesó acerca de su presunta enemistad con la popular “Reina del totó”.

La artista de 24 años aseguró que está cansada de que la enfrenten constantemente con Yahaira Plasencia y explicó que no entablaría una amistad con ella solo para complacer al público.

“Las cosas empezaron cuando ella me ‘choteó’ para el versus de ‘El gran show’, obviamente me indigné y lo dije, pero ya ni quiero hablar de eso. ¡Basta! No me llamo Yahaira y ella no se llama Daniela, mi carrera no tiene nada que ver con la suya. Cada una lo hace a su manera”, exclamó.

“La gente cree que nosotras vamos hacer ‘pinky friends’ (mejores amigas) y eso no va a pasar. Y si es que se da eso, va a ser orgánico, no porque ustedes lo quieran. Estamos hartas y cansadas que nos enfrenten”, añadió visiblemente fastidiada.

PUEDES VER: Daniela Darcourt revela fecha de lanzamiento de su nueva canción junto a Tito Nieves

Por otro lado, Daniela Darcourt se refirió a su actual relación con el bailarín Andrés Izquierdo. “Le agradezco a la vida por compartir este año con Andrés, él ha sido una persona distinta en varios puntos. (…) No puedo decir que estoy soltera, porque estoy en una pausa en mi relación pero muy tranquila y vamos a reservar las cosas en cuatros paredes”, señaló.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.