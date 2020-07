Los asaltos en plena pandemia continúan. La cantante de salsa Amy Gutiérrez reveló que fue víctima de robo cuando se disponía a ingresar a su casa.

La joven artista peruana brindó una entrevista para América Hoy, donde contó cómo el avezado delincuente le arrebató su celular de la mano.

Amy Gutiérrez confesó que se quedó paralizada al ver que no pudo hacer nada para recuperar su teléfono móvil. Además, detalló que el sujeto no tenía apariencia de delincuente y no usaba una mascarilla, pese a la pandemia.

“En mi caso, la persona que me quitó el celular no tenía apariencia de delincuente, ni siquiera tenía mascarilla, tenía ropa de vestir. Todo fue muy de la nada, yo estaba entrando, en la puerta de mi domicilio, estaba con una llamada importante, y me empujaron y me arrancharon mi celular, obvio en ese momento me quedé en shock, no pude hacer nada. Y lo que siempre mi mamá me dice es, ‘si te quieren quitar algo, en una, entrega nomás, no sabemos lo que nos pueda saber’”, expresó exvocalista de You Salsa.

Amy Gutiérrez lamentó que ocurran estos incidentes cuando muchas personas atraviesan crisis económica por la propagación del coronavirus.

“Me da mucha impotencia, cólera y también miedo, ver que, en este momento de la pandemia, donde todos estamos luchando por tratar de salir adelante, hayan personas que se estén aprovechando de esto, como los delincuentes”, agregó la cantante de salsa, que se alista para lanzar un nuevo tema con el apoyo del productor musical Sergio George.

