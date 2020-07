Alejandra Baigorria descarta romance con George Forsyth: “No hay la química suficiente”

Alejandra Baigorria y George Forsyth han dado mucho que hablar en los últimas semanas, a raíz de un posible romance. Sin embargo, a pesar del gran cariño entre ambos personajes, la chica reality ha rechazado tajantemente la probabilidad de iniciar una relación amorosa con el alcalde de La Victoria.

¿Por qué? La ‘Rubia de Gamarra‘ explicó que tiene claros sus sentimientos y que, además, no existe suficiente química como para intentar darse una nueva oportunidad en el amor con el exarquero de Alianza Lima.

George Forsyth elogia a Alejandra Baigorria.

“En realidad yo no siento nada, ni tengo nada con George, es algo que ustedes están creando y no existe. ¿Por qué no pasa (una relación)? Porque de repente no hay la química suficiente”, aseveró la modelo y empresaria en entrevista con En boca de todos.

Como se recuerda, George Forsyth apoyó a Alejandra Baigorria en la elaboración de mascarillas que fueron donadas al personal de la primera línea de batalla contra el coronavirus y a las personas más necesitadas en el Perú.

Alejandra Baigorria y George Forsyth son vinculados sentimentalmente.

George Forsyth agradece a Alejandra Baigorria por su amistad

En una entrevista para el programa Emprendedor ponte las pilas, George Forsyth dejó claro que Alejandra Baigorria es solamente su amiga.

“Una admiración por lo que está haciendo por Gamarra, te mandamos un beso, felicitaciones por tu trabajo, un fuerte abrazo”, le dijo la empresaria al alcalde de La Victoria.

Al escuchar estas declaraciones, el burgomaestre se mostró agradecido y respondió: “Ale, gracias por tu amistad, por todo lo que has hecho en La Victoria, acá todos te queremos muchísimo”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.