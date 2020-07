Johanna San Miguel y Tony Cam (imitador de Sandro) protagonizaron una divertida escena en Yo soy: Grandes batallas el pasado jueves 2 de julio.

Tras verlo interpretar el tema “Voy a abrazarme a tus pies”, la actriz llenó de elogios al participante y le dijo “‘Sandro', ¡Dios mío! Estoy que burbujeo, literalmente. Empiezas a cantar, las miradas, cómo te mueves”.

Más tarde, al ser consultado sobre las palabras de Johanna San Miguel, Tony Cam se mostró agradecido y prometió continuar dando lo mejor de sí con una singular respuesta.

“El comentario de Johanna fue un poco sugestivo para mí, porque si a ‘Sandro’ lo alimentan de esas cosas, se pone peor. Esperemos que mis canciones y mis bailes podamos seguir haciendo que burbujee más Johanna, a ver hasta dónde llega” señaló en el detrás de cámaras del programa.

Asimismo, cuando le recordaron que ‘Dyango’ era el participante favorito de Johanna San Miguel en Yo soy: Grandes batallas, ‘Sandro’ contestó: “Tú mismo lo has dicho, era (el favorito), ahora soy yo”.

Cabe precisar que el formato de Yo soy: Grandes batallas permite realizar enfrentamientos artísticos entre los mejores concursantes de todas las temporadas del programa de imitación de Latina.

Johanna San Miguel llora tras presentación de ‘Raphael’ en Yo soy: Grandes batallas

Hasta las lágrimas se emocionó Johanna San Miguel luego de ver al imitador de ‘Raphael’ interpretando el tema “En carne viva”.

“Sí, eso tiene la música, tiene un tema que es actuación y cuando cantas con el sentimiento con el que has cantado (al imitador de Raphael)... Te juro que me has conmovido mucho. Te he sentido cantar esta canción como si estuvieras contando parte de tu historia, de tu vida, eso se ha sentido y yo he conectado con eso”, expresó la integrante del jurado, con la voz entrecortada.

