Sia confiesa que salvó a Maddie Ziegler de subir al mismo avión que Harvey Weinstein le había invitado

Como muchos saben, Sia cuenta con la bailarina Maddie Ziegler para casi todos sus proyectos. La cantante y la joven se conocen cerca de 10 años y desde el primer momento forjaron una sólida amistad.

La famosa artista conoció a Maddie a la corta de edad de 8 años y la necesidad de protegerla nació de inmediato. Tanto así que evitó que la ahora adolescente subiera a un avión al que Harvey Weinstein la había invitado.

En una entrevista para el Show de Zach Sang, la australiana contó cómo fue su conexión con Maddie Ziegler desde que se conocieron.

“Tan pronto como conocí a Maddie sentí este deseo extremo de protegerla, y creo que era parte de mi propia sanación, y sentí esta compulsión extrema por protegerla”, relató.

Sia confesó que se sentía un poco mal y responsable por haber lanzado a una niña ante las cámaras, especialmente cuando ella solía —y aún lo hace— taparse el rostro para permanecer en el anonimato.

“La ironía es que no quería ser famosa y arrojé a esta niña a los reflectores. Ella me decía: ‘No seas tonta, yo ya era famosa y quería ser famosa’. Y yo decía: ‘Y sabes, esto puede detenerse en cualquier momento, ¿verdad? Si quieres que se detenga, puedo hacer que se detenga. Puedes volver a ser una persona normal de nuevo’”, le sugirió la intérprete de “Chandelier”.

“Pero ella simplemente dijo: ‘No, me encanta actuar. Me encanta bailar, y me encanta actuar mucho’”, compartió.

Con el compromiso de siempre protegerla, Sia contó que tuvo una espeluznante experiencia cuando Harvey Weinstein invitó a la pequeña Maddie Ziegler a subir al mismo avión que él.

Teniendo conocimiento que el exproductor de Hollywood fue acusado por decenas de mujeres por violación y acoso sexual, la artista se opuso rotundamente a que la joven bailarina tenga algún tipo de acercamiento con Weinstein.

“Pensé que una buena manera de mantenerla a salvo era seguir haciendo proyectos para ella y, por lo tanto, la mayor parte del tiempo estuvimos trabajando juntas [...] la mantuve fuera de un avión en el que Harvey Weinstein intentó llevarla”, dijo.

Asimismo, Sia contó que tuvo que llamar a la madre de Maddie para contarle lo que estaba sucediendo y le pidió que no autorice el viaje de su hija.

“Sé que hay momentos en que mi percepción realmente ha marcado la diferencia, como mantenerla a salvo [...] Sí, eso fue realmente asqueroso [...] Cuando la invitó, fue cuando tuve que llamar a Melissa (madre de Ziegler). Solo dije: ‘Por favor, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas’”, recordó.

