El joven comediante Paco de Miguel se volvió muy famoso en redes sociales y ha conseguido tener miles de seguidores en las distintas plataformas, ya que su contenido siempre se vuelve viral. Sus imitaciones de profesoras estrictas, madres de familia distraídas y alumnas de escuelas privadas le han valido para recibir comentarios positivos y negativos.

El domingo 5 de julio, Paco de Miguel se volvió tendencia en Twitter por publicar el último sábado, haciendo uso de su personaje de la coordinadora Lety Mondragón, un tuit en el que le pide la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. Además, algunos de los usuarios de las redes sociales lo han señalado negativamente porque el contenido que produce resulta ofensivo contra las mujeres.

“Me entregan la presidencia? Me la entregas @lopezobrador_. Me entregas la presidencia”, fue lo que escribió el comediante mexicano en su publicación en Twitter, la cual tiene más de 75.000 ‘me gusta’ y ha generado que más de 11.000 personas escriban sobre ello en la red social.

Las respuestas de los seguidores de Paco de Miguel no se hicieron esperar y muchos le recomendaron que siga haciendo lo suyo y no entre en juegos políticos, ya que él no necesitaba de eso para sobresalir.

Sin embargo, la mañana del domingo 5 de julio, el personaje también recibió ataques y denuncias en Twitter por el contenido que postea. Algunos usuarios indican que Paco de Miguel ofende y daña a las mujeres con sus bromas e interpretaciones.

Lejos de ganarse el odio de los usuarios de Twitter, Paco de Miguel fue respaldado por miles de seguidores que disfrutan del trabajo del comediante y afirman que ha sido lo mejor que pasó en este 2020, año de la pandemia de coronavirus.

PUEDES VER Joven bailaba cumbia en secreto para TikTok y su madre aparece en el momento menos pensado [VIDEO]

¿Quién es Paco de Miguel?

Paco de Miguel es un comediante mexicano que comenzó a hacer parodias en Vine, plataforma extinta, a los 15 años de edad. Luego, optó por continuar publicando su trabajo en las distintas redes sociales, donde ha conseguido bastante popularidad y acogida de los cibernautas.

En una entrevista con Roger González, el cómico recordó uno de sus videos con su abuela que subió en Vine y fue visto por la gente poco a poco.

En la actualidad, Paco de Miguel tiene 1,4 millones de seguidores en TikTok y registra más de 20 millones de ‘me gusta'. En Facebook, su página le gusta a poco más de 900.000 personas, mientras que en Twitter ha alcanzado alrededor de 240.000 seguidores.